Während das warme Wetter in vielen Regionen Spaniens bereits Einzug gehalten hat, zeigt sich das Wetter in Valldemossa auf MallorcaValldemossa am Ende dieses Aprils von einer wechselhaften Seite. Für alle, die Ausflüge planen oder einfach nur die passende Garderobe wählen möchten, haben wir eine detaillierte Prognose für die letzte Aprilwoche zusammengestellt.

Regenschauer dominieren die Wetterlage in Valldemossa

Mit Beginn der Woche am Dienstag, den 23. April, werden Bewohner und Besucher von Valldemossa mit leichten Regenschauern und einer Temperatur rund um die 11°C begrüßt. Trotz des Niederschlags werden Windverhältnisse mit einer Stärke von lediglich 4 km/h für keine großen Stürme sorgen, und die relative Feuchtigkeit liegt bei angenehmen 75%. Das Barometer zeigt einen Wert von 1017 hPa, ein Hinweis auf eine stabile Wetterlage.

Der Mittwoch behält den Regen bei, jedoch klettert das Thermometer etwas höher auf 13°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 64%, und der Luftdruck steigt geringfügig auf 1018 hPa. Sanfte Winde bleiben beständig bei 4 km/h, was für leichte Bewegungen der Blätter in den schönen Gärten Valldemossas sorgen wird.

Wolkenbrüche und Sonnenschein wechseln sich ab

Am Donnerstag, den 25. April, lockern sich die Wolken etwas auf und machen die gebrochenen Wolkenformationen Platz, während die Temperaturen auf 17°C ansteigen. Die Windgeschwindigkeit nimmt ab, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 53%.

Der Freitag bringt ähnliches Wetter wie zu Wochenbeginn – leichten Regen und eine Temperatur von angenehmen 18°C. Die Windbedingungen sind weiterhin sanft, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 56%.

Wochenende in Valldemossa: Nasse Bedingungen bei milden Temperaturen

Das Wochenende wird von leichtem Regen eingeläutet, der sowohl den Samstag als auch den Sonntag bestimmen wird. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen 19°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf über 60%. Ein leichter Anstieg des Luftdrucks auf 1012 hPa am Samstag deutet auf eine Auflösung der stetigen Regenlage hin, bevor am Sonntag moderater Regen erwartet wird, der bei 17°C für frische, feuchte Luft sorgen wird.

Zum Monatsende hin zeigt sich das Wetter dann von einer herausfordernden Seite: Der 30. April präsentiert sich mit moderatem Regen, einer Spitze bei 14°C und einem kräftigen Wind, der mit 9 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Höhepunkt von 90%, was die Atmosphäre deutlich spürbar machen wird.

Ausblick auf die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Valldemossa

Die Sonne zeigt sich in dieser regenreichen Woche nur zeitweise und begrüßt die Bewohner und Gäste Mallorcas täglich um wenige Minuten früher, von 5:00 Uhr am Dienstag bis zu einer frühen 4:50 Uhr am Montag darauf. Das Tageslicht verweilt bis ungefähr 18:40 Uhr, wobei die Tage gegen Monatsende etwas länger werden.

Mit diesen Informationen ausgestattet, können Sie Ihre Pläne für die kommende Woche in Valldemossa entsprechend anpassen und bei Bedarf die extra Regenjacke einpacken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 02:03:25. +++