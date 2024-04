Die idyllische Gemeinde Montuïri auf Mallorca erlebt in den letzten Apriltagen des Jahres 2024 eine abwechslungsreiche Wetterperiode. Während sich Inselbewohner und Besucher auf die bevorstehende Saison vorbereiten, zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite.

Leichter Regen und frische Brisen zum Wochenstart

Am Dienstag, den 23. April, erleben wir in Montuïri leicht regnerische Bedingungen mit Temperaturen um die 8°C, begleitet von sanften Winden um die 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ansehnlichen 86%, und ein leichter Druck von 1018 hPa sorgt für eine gewisse Stabilität im lokalen Klima. Der Morgen erwacht früh um 4:58 Uhr und gibt den Tag frei bis zum Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

Klare Himmel und steigende Temperaturen

Mit einem Sprung in den Mittwoch erscheint der Himmel über Montuïri klar und bietet ein Maximum von 17°C an Wärme. Die Windgeschwindigkeiten nehmen leicht auf 5 km/h zu, was zum entspannten Flanieren durch die Gassen einlädt. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf erträgliche 41%, während der Luftdruck auf 1016 hPa sinkt.

Höhere Temperaturen trotz vereinzelter Wolken

Der Donnerstag grüßt uns mit vereinzelten Wolkenfeldern, unter denen sich jedoch angenehme 19°C verbergen. Ein leichter Wind von 4 km/h trägt zu einem komfortablen Tag bei, während der Luftdruck auf 1010 hPa fällt. Die anhaltende Frühjahrssonne erstreckt ihren Aufenthalt bis zum Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Feuchtere Aussichten zum Wochenende hin

Doch die Niederschläge lassen nicht lange auf sich warten. Von Freitag bis Sonntag ziehen Wolken auf, und es kommt zu mehreren Schauern. Die Temperaturen bleiben mit 20°C am Freitag und 18°C am Samstag angenehm, gehen jedoch am Sonntag auf kühleres Niveau von 15°C zurück. Insbesondere der Sonntag wird durch moderaten Regen gekennzeichnet sein, der von Windstärken von bis zu 4 km/h begleitet wird.

Der Monatsausklang am Montag gestaltet sich ähnlich nass mit moderatem Regen und einer frischen Brise von 11 km/h. Die Temperatur sinkt weiter auf 13°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf hohe 91% an, was auf eine deutlich feuchte Atmosphäre hinweist.

Fazit: Wechselhaftes Wetter zum Ende des Aprils

Zusammengefasst präsentiert sich die Wetterlage in Montuïri als eine Mischung aus sonnigen Momenten und regnerischen Phasen. Eine wetterfeste Jacke sowie die Freude an sporadisch sonnigen Abschnitten sind gute Begleiter für die letzte Aprilwoche auf der schönen Baleareninsel.

