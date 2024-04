Das Wetter in CalviàCalvià bleibt für die letzten Tage des Aprils wechselhaft. Mit Niederschlägen, die von leichtem bis zu mäßigem Regen reichen, sollten die Einwohner und Besucher von calvià ihre Regenschirme stets griffbereit halten. Trotz der Regengüsse werden die Temperaturen mit Tageshöchstwerten, die fast die 20-Grad-Marke erreichen, als mild angesehen. Es ist definitiv eine Zeit, sich warm und trocken zu kleiden und trotzdem die bezaubernde Atmosphäre Mallorcas zu genießen.

Detailierte Wettervorhersage für Calvià

Am Dienstag, den 23. April 2024, erwartet Calvià ein leichter Regen bei milden 9 Grad Celsius. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 80%. Die Sonne begrüßt die Insel um 05:00 Uhr und verabschiedet sich um 18:35 Uhr.

Der Mittwoch bringt ähnliches Wetter mit sich, denn auch dann ist mit leichtem Regen bei einer Temperatur von 13 Grad Celsius zu rechnen. Allerdings sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 58%, und der Wind nimmt leicht auf 6 km/h zu. Sonnenaufgang und -untergang sind jeweils um 04:59 Uhr bzw. 18:36 Uhr

Am Donnerstag lockern sich die Wolken etwas auf, und wir sehen aufgelockerte Bewölkung bei angenehmen 16 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind bei 4 km/h bleibt das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten, solange man sich auf veränderliche Bedingungen einstellt.

Der Freitag setzt den Trend leichter Niederschläge fort; mit erneut leichtem Regen und etwas wärmeren 17 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64% an, und auch der Luftdruck sinkt etwas auf 1007 hPa. Es empfiehlt sich daher, auf eine entsprechende Kleidung und Regenschutz zu achten.

Ein Samstag mit mäßigem Regen bei warmen 18 Grad Celsius könnte einige Pläne für das Wochenende durchkreuzen. Doch mit der richtigen Einstellung und Ausrüstung lässt sich auch ein verregneter Tag auf der Insel genießen.

Sonntag, der 29. April, und der darauf folgende Montag, bieten bei Temperaturen von 15 bzw. 14 Grad Celsius weiterhin mäßigen bis leichten Regen. Dabei bleibt es vergleichsweise ruhig, was den Wind angeht, mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Wir erwarten eine Luftfeuchtigkeit von 73% am Sonntag und eine hohe 82% am Montag.

Die Sonnenauf- und untergangszeiten rücken täglich etwas nach vorne, sodass die Tage leicht an Länge gewinnen und das Tageslicht auf Mallorca maximal genutzt werden kann.

Was bedeutet das Wetter für Aktivitäten in Calvià?

Obwohl die Regenschauer für manche Enttäuschung sorgen können, gibt es in Calvià genug Möglichkeiten, auch bei nassem Wetter eine schöne Zeit zu verbringen. Museumsbesuche, kulinarische Genüsse in lokalen Restaurants oder ein entspanntes Wellnessprogramm in einem der zahlreichen Spas sind nur einige der Alternativen. Für diejenigen, die sich trotzdem nach draußen wagen, bietet die Natur Mallorcas, selbst im Regen, malerische Anblicke und einzigartige Erlebnisse.

Das Wetter sollte uns also nicht davon abhalten, die Schönheit und Vielfalt von Calvià zu erleben und zu schätzen, sondern uns vielmehr ermutigen, die Insel auf eine andere Art und Weise zu entdecken und zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:29:18. +++