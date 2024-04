Die charmante Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche mit einem abwechslungsreichen Wetterbild. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der Wetteraussichten vom 23. April bis zum 30. April 2024, die Sie bei Ihrer täglichen Planung unterstützen wird.

Wettervorhersage für Santa Eugènia: 7-Tage-Überblick

Dienstag, 23. April 2024: Der Tag beginnt mit leichtem Regen und einer Temperatur um 8°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 85% und der Luftdruck bei 1017 hPa. Bereiten Sie sich auf einen feuchten Tag vor, aber lassen Sie sich davon nicht unterkriegen.

Mittwoch, 24. April 2024: Ein weiterer Tag mit leichtem Regen steht bevor. Allerdings steigt das Thermometer auf 15°C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Wind von 4 km/h bleiben die Regenschirme gefragt. Sonnenauf- und -untergang bieten dennoch einen Anblick, der die Herzen höherschlagen lässt.

Donnerstag, 25. April 2024: Die Wolkendecke lockert auf, und bei 19°C dürfen wir auf etwas mehr Sonne hoffen. Ein idealer Tag, um die Landschaft rund um Santa Eugènia zu genießen. Der leichte Wind bleibt beständig bei 4 km/h.

Freitag, 26. April 2024: Mit 20°C erreicht die Woche einen warmen Höhepunkt, doch leichte Regenschauer sind weiterhin zu erwarten. Die Luft dreht sich leicht mit 5 km/h, und das Barometer zeigt eine leichte Veränderung mit 1007 hPa.

Samstag, 27. April 2024: Das Thermometer klettert auf 21°C, und es bleibt bei leichten Regenfällen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 44%, und der Wind nimmt mit 5 km/h eine erfrischende Brise an.

Sonntag, 28. April 2024: Der vorletzte Tag der Woche bringt uns 19°C, aber auch leichten Regen, der in eine sanfte Melodie übergeht, begleitet von einem Wind von 7 km/h.

Montag, 29. April 2024: Das Wetter zeigt sich von einer intensiveren Seite mit moderatem Regen und einer Temperatur von 16°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck geben ein stimmiges Bild für einen Tag im Inneren.

Dienstag, 30. April 2024: Bei 13°C und unverändert moderatem Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 91% klingen die letzten Apriltage aus. Ein guter Tag, um sich in ein gemütliches Café zurückzuziehen.

Wochenendausblick: Wandern oder Museum?

Das Wochenende in Santa Eugènia lädt mit gemäßigten Temperaturen und dem ein oder anderen Regenschauer zu Indoor-Aktivitäten ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, lokale Museen oder Ausstellungen zu besuchen, oder entspannen Sie in einem der vielen einladenden Restaurants, während Sie die kulinarischen Spezialitäten Mallorcas genießen. So oder so, Santa Eugènia bietet auch bei wechselhaften Wetterbedingungen zahlreiche Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:54:47. +++