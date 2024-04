Die malerische Stadt Artà auf Mallorca präsentiert sich wettertechnisch von ihrer abwechslungsreichen Seite. Im Folgenden geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in die Wetterlage der kommenden Tage vom 23. April bis zum 30. April 2024. Bleiben Sie informiert über Wind, Regen und Sonnenschein in Artà.

Wetter in Artà zum Wochenstart Am Dienstag, den 23. April, ziehen dunklere Wolken auf und die Einwohner sowie Besucher von Artà sollten ihre Schirme nicht vergessen. Mit moderatem Regen und Temperaturen um die 7°C beginnt die Woche eher kühl und nass. Ein leichter Wind mit 10 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 83% liegt. Der Luftdruck misst 1018 hPa, und der Tag erwacht mit einem Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Strahlende Aussichten für Artà Der 24. April verspricht mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 14°C einen wunderbaren Tag. Der leichte Wind von gerade einmal 4 km/h sowie die reduzierte Luftfeuchtigkeit von 54% laden zu Aktivitäten im Freien ein. Bleiben Sie aufmerksam für die Druckänderung, die auf 1017 hPa sinkt.

Wolkenspiel über Artà: Die Mitte der Woche Die kommenden Tage, insbesondere der 25. und 26. April, zeigen sich mit 14°C und 16°C von einer milderen Seite, begleitet von verstreuten Wolken und gelegentlichen leichten Regenschauern. Der Wind bleibt moderat mit 6-7 km/h, und auch die Luftfeuchtigkeit hält sich mit Werten zwischen 57% und 67% im angenehmen Bereich.

Wetterhöhepunkt: Wärme und Regen Der Höhepunkt der Woche zeichnet sich am 27. April mit Temperaturen bis zu 18°C ab, trotz leichter Regenfälle. Der Wind hält sich weiterhin ruhig mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt mit 61% leicht ab. Ein stabilisierender Luftdruck von 1008 hPa ist zu erwarten.

Wetterumschwung zum Wochenende Das Wochenende läutet einhergehend mit veränderlichen Wetterbedingungen ein. Vor allem der 28. April zeigt sich wechselhaft mit leichtem Regen und einer Brise von 11 km/h. Mit 17°C bleibt es frühlingshaft mild. Am 29. und 30. April ist bei Temperaturen von 13°C weiterer Regen prognostiziert, wobei der Wind auf 12 km/h ansteigt und die Luftfeuchtigkeit sich auf 83 - 86% erhöht. Der erhöhte Luftdruck von 1019 hPa könnte für eine gewisse Stabilität in der Wetterlage sorgen.

Planen Sie Ihre Aktivitäten in Artà stets mit einem Blick auf die aktuelle Wetterentwicklung. Ob ein Spaziergang an der Küste, ein Besuch der historischen Sehenswürdigkeiten oder entspannte Stunden in einem der Cafés – die kommende Woche bietet vielseitige Möglichkeiten, um Mallorcas charmanten Norden zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:24:38. +++