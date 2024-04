Búger, Mallorca – Wenn Sie in Búger unterwegs sind oder in der kommenden Woche Urlaubspläne für Mallorca haben, sollten Sie einen Blick auf die aktuelle Wettervorhersage werfen. Eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern prägt das Wetterbild. Hier ist was Sie zwischen dem 23.04.24 und dem 30.04.24 erwarten können.

Wetterübersicht für die Woche in Búger

Die Woche in Búger beginnt mit einem verregneten Dienstag, dem 23. April 2024. Mit Temperaturen, die bei etwa 8°C liegen, und mäßigem Regen ist es ratsam, eine Regenjacke dabei zu haben. Der Wind weht leicht mit etwa 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 85% liegt.

Am 24. April begrüßt uns Búger mit einigen wenigen Wolken und einem deutlichen Temperaturanstieg auf 16°C. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 3 km/h weiterhin niedrig, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehmere 45%.

Der 25. April zeigt sich mit 19°C und aufgelockerter Bewölkung bereits frühlingshafter. Die Windgeschwindigkeit bleibt beständig bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 43%.

Leichter Regen kehrt am 26. April zurück, die Temperaturen bleiben jedoch mild und erreichen 20°C. Die folgenden Tage, 27. und 28. April, halten das Niveau mit 20°C und 19°C, allerdings bei anhaltendem leichten Regen.

Zum Ende der Woche, am 29. April, kühlt es sich leicht auf 17°C ab, und wir sehen wieder etwas Regen. Der 30. April bringt stärkeren Regen und einen Temperaturtropfen auf 13°C mit einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 9 km/h und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 93%.

Tipps für Ihre Woche in Búger

Angesichts des wechselhaften Wetters empfehlen wir, für alle Aktivitäten im Freien immer einen Regenschutz parat zu haben. Die Temperaturen sind zwar mild, aber nasse Überraschungen sind durchaus möglich. Die Sonne wird in Búger in dieser Woche zwischen 04:58 und 04:49 Uhr auf- und zwischen 18:33 und 18:40 Uhr untergehen, was Ihnen genug Zeit für Unternehmungen bei Tageslicht bietet.

Verfolgen Sie die tägliche Wettervorhersage, um optimal auf jede Witterung vorbereitet zu sein, und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca – egal ob Sie in Búger bleiben oder die Insel erkunden möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:27:23. +++