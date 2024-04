Die Aprilwetter sind bekannt für ihre Unberechenbarkeit, und CampanetCampanet macht da keine Ausnahme. Wenn Sie Ihre Aktivitäten für die letzte Aprilwoche 2024 planen, sollten Sie einen Blick auf die umfassende Wettervorhersage für Campanet werfen, die von milden Frühlingstemperaturen bis zu plötzlichen Niederschlägen reicht.

Ein Beginn mit nassen Aussichten: Mallorcas Wetterkapriolen

MallorcasDer Dienstag, 23. April 2024, könnte feuchte Aktivitäten und den Einsatz von Regenschirmen erfordern. Bei mäßigem Regen sollte die Temperatur bei frischen 8°C mit einem leichten Wind um die 4 km/h liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt hohe 85%, und der Luftdruck hält sich bei 1017 hPa. Ein trüber Tag, ideal, um es sich im Innenraum gemütlich zu machen oder die regenfeste Kleidung für einen Spaziergang zu nutzen.

Wetterbesserung in Sicht: Sonne trifft Wolken

Am Mittwoch und Donnerstag verbessert sich das Bild: mit Höchsttemperaturen von 15°C am Mittwoch und 18°C am Donnerstag, jeweils begleitet von wenigen bzw. aufgelockerten Wolken. Der Wind beruhigt sich, was die Tage angenehm für Außenaktivitäten macht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erträgliche 48% und der Luftdruck bleibt stabil.

Wochenende in Campanet: Planen Sie um den Regen herum

Das Ende der Woche wird von leichtem Regen begleitet, der sich von Freitag bis Sonntag erstreckt, mit Temperaturen die sich von angenehmen 20°C am Freitag auf kühlere 16°C am Sonntag senken. Schauer könnten Ihre Wochenendpläne beeinträchtigen, jedoch bietet die Region viele Ausweichmöglichkeiten für regnerische Tage.

Ausklingen mit Frische: Der April verabschiedet sich nass

Der April verabschiedet sich am Montag, den 30. April, mit mäßigem Regen und einer frischen Brise. Windgeschwindigkeiten von bis zu 8 km/h und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 94% sorgen für einen frischen Tagesausklang. Die Temperaturen fallen auf 12°C, was sicherlich warme Gedanken bei dem ein oder anderen auslöst. Denken Sie also an die passende Kleidung, um gut durch diesen letzten Apriltag zu kommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:30:03. +++