Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in Lloret de Vistalegre mit einem abwechslungsreichen Wettergesicht. In der Woche vom 23. April bis zum 30. April 2024 erwartet Einheimische und Besucher ein spannender Mix aus leichten Regenschauern und sonnigen Abschnitten. Hier erfahren Sie, was Sie wettertechnisch in den nächsten sieben Tagen erwarten können.

Start in die Woche mit frischen Tropfen: Wetter am Dienstag, 23. April 2024

Der Dienstag startet mit etwas leichtem Regen und einer morgendlichen Temperatur von 8°C. Eine frische Brise weht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 86% liegt. Der Luftdruck misst 1018 hPa. Die Wolken geben sich jedoch im Tagesverlauf wieder auf und geben den Blick frei auf einen klaren Himmel mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

Mittwoch bringt Sonnenschein nach Lloret de Vistalegre

Am Mittwoch, den 24. April, werden Sie mit einem klaren Himmel und angenehmen 17°C belohnt. Ein herrlicher Tag, um die Insel zu genießen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% und einem leicht stärkeren Wind von 4 km/h, bleibt der Luftdruck relativ stabil bei 1016 hPa. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und genießen Sie die längeren Tage bis zum idyllischen Sonnenuntergang um 18:34 Uhr.

Donnerstag und Freitag: Wechselhaftes Wetter in Lloret de Vistalegre

Donnerstag, der 25. April, hält für uns verstreute Wolken bereit, die das Wetterbild bei Höchsttemperaturen von 19°C bestimmen. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:35 Uhr. Am Freitag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit wieder zu und es wird leicht regnen bei 20°C. Der Wind frischt mit bis zu 6 km/h etwas auf, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1007 hPa. Zuversichtliches Wochenende trotz leichten Aprilwetters

Das Wochenende in Lloret de Vistalegre präsentiert sich mit einem freundlichen, aber bedeckten Himmel am Samstag, 27. April. Die Temperatur erreicht behagliche 21°C, obwohl der Himmel von überzogenen Wolken verhangen ist. Am Sonntag, 28. April, und am Montag, 29. April, müssen Sie sich allerdings auf leichten bis moderaten Regen einstellen, wobei die Temperaturen auf 18°C bzw. 15°C sinken. Der Wind nimmt zum Start in die neue Woche etwas zu und erreicht geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 92% an, und der Luftdruck bleibt bei 1019 hPa stabil.

Ausblick: Was bringt der Monatswechsel?

Zum Ausklang des Monats werden Sie am Dienstag, 30. April, mit moderatem Regen und kühleren 13°C begrüßt. Packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie trotz des nassen Wetters die Schönheit der Insel Mallorca. Während der Wind auf 10 km/h anzieht, verspricht sich der Sonnenaufgang um 4:49 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:40 Uhr weiterhin für spektakuläre Naturschauspiele zu sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:41:09. +++