So bauen Sie sich auf Mallorca eine schöne Brücke

Gute Nachrichten für deutsche Arbeitnehmer. 2017 fällt nur ein bundesweiter Feiertag – Neujahr – auf einen Sonntag. Die neun weiteren bundesweiten Feiertage fallen allesamt auf Wochentage. Hinzu kommen dabei regionale Feiertage in den Bundesländern. Spitzenreiter in dieser Kategorie sind die Bayern mit vier Feiertagen.

In Spanien hat jeder Arbeitnehmer das Recht auf 14 Feiertage: neun spanienweite, drei regionale und zwei in den Kommunen. Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, wird er gegebenenfalls verlegt. 2017 ist das nicht der Fall.

1. Januar: Año Nuevo/Neujahr

Der erste Tag des neuen Jahres ist 2017 ein Sonntag.

6. Januar: Día de Reyes/Dreikönige

Der Tag der Heiligen Drei Könige ist in Spanien ein Feiertag, fällt auf einen Freitag und ermöglicht so ein langes Wochenende. In Deutschland haben die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt frei.

1. März: Dia de les Illes Balears

Der Tag der Balearen fällt auf einen Mittwoch. Mit dem Feiertag wird der Verabschiedung der Landes­verfassung 1983 gedacht.

13., 14., 17. April: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua/ Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag

Die Osterfeiertage bieten sich für einen Kurzurlaub an. Während in Deutschland noch gearbeitet wird, haben die meisten Spanier bereits Gründonnerstag frei. Der Ostermontag ist zwar nicht spanienweit, aber auf den Balearen ein Feiertag.

1. Mai: Día del Trabajo/Tag der Arbeit

Der Mai startet an einem Montag. Sowohl die Spanier als auch die Deutschen haben zum Tag der Arbeit ein verlängertes Wochenende.

25. Mai: Christi Himmelfahrt

39 Tage nach dem Ostersonntag – somit immer donnerstags – wird in Deutschland Christi Himmelfahrt gefeiert. Viele Männer zelebrieren weniger religiös den Vatertag mit Ausflügen, Bier und Schnaps. Mit einem Brückentag bleibt genügend Zeit, um den Kater auszuschlafen. In Spanien ist die Ascensión de Jesús hingegen kein gesetzlicher Feiertag.

4./5. Juni: Pfingsten

Zwar feiern auch Spaniens Katholiken Pfingsten (Pentecostés) die Entsendung des Heiligen Geistes, Pfingstmontag ist jedoch nur in einigen Regionen – nicht aber auf den Balearen – gesetzlicher Feiertag.

15. Juni: Fronleichnam

Gefeiert wird an diesem Donnerstag das Blut und der Leib Christi. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und einige Gemeinden in Sachsen und Thüringen haben frei. Der Freitag bietet sich als Brücke an. In Spanien ist Corpus Christi kein gesetzlicher Feiertag.

15. August: Asunción de la Virgen/Mariä Himmelfahrt

Das katholische Fest ist spanienweit gesetzlicher Feiertag und fällt auf einen Dienstag – wer den Montag dazunimmt, hat vier Tage frei. In Deutschland ist Marïa Himmelfahrt im Saarland und in einigen Gemeinden ­Bayerns ein Feiertag.

3. Oktober:

Tag der Deutschen Einheit

Der „Día de la Unidad Alemana" fällt 2017 auf einen Dienstag. Mit einem Urlaubstag kann eine Brücke gebaut werden.

12. Oktober: Fiesta Nacional de España (Nationalfeiertag)

Die Spanier feiern ihren Nationalfeiertag eine Woche später an einem Donnerstag. Auch hier ist ein verlängertes Wochenende möglich. Das Gedenken reicht in diesem Fall deutlich weiter zurück als 1990. Gefeiert wird am Día de la Hispanidad die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus 1492.

31. Oktober: Reformationstag

Zum 500. Jahrestag der Reformation haben 2017 ausnahmsweise alle Deutschen frei. Sonst ist er nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Feiertag. Die katholischen Spanier haben mit dem Reformationstag nichts am Hut.

1. November: Todos los Santos/Allerheiligen

Der spanienweite Feiertag zum ­Gedenken an die Verstorbenen fällt auf einen Mittwoch. Auch Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz haben frei.

22. November: Buß- und Bettag

Nur die Arbeitnehmer in Sachsen „kaufen" sich diesen Feiertag – in diesem Jahr ist es ein Mittwoch – mit einem höheren Beitrag der Pflegeversicherung. In allen anderen Bundesländern wurde der Feiertag 1994 einkassiert. Auch in Spanien wird gearbeitet.

6. Dezember: Día de la Constitución (Verfassungstag)

Der Verabschiedung der spanischen Verfassung 1978 wird 2017 an einem Mittwoch gedacht und ergibt zusammen mit Marïa Empfängnis (s.?u.) einen superpuente mit fünf freien Tagen.

8. Dezember: La Inmaculada (Mariä Empfängnis)

Das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria" ist nur in Spanien gesetzlicher

Feiertag. Gibt mit dem Verfassungstag (s.?o.) eine Superbrücke her.

25., 26. Dezember: Navidad/Weihnachten

Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Am 2. Weihnachtsfeiertag haben nur die Deutschen und einige balearische Gemeinden, darunter Palma, frei.

Die Feiertage von Mallorcas ­Gemeinden finden Sie hier.