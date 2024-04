Der Streik der Putzkräfte am Flughafen Mallorca scheint unausweichlich. Am Samstag (27.4.) soll zum ersten Mal die Arbeit eingestellt werden. Wie die verantwortliche Gewerkschaft Siteib in einer Pressemitteilung am Dienstag (23.4.) schrieb, gab es bei einem Treffen mit der Arbeitgeberseite (dem Unternehmen Sirsa) am Tag zuvor keine Einigung. "Sie wollten auf keine einzige unserer Forderungen eingehen", heißt es in dem Statement.

Das sind die Gründe für den Streik Man sei empört über das Verhalten des Arbeitgebers, so Siteib. "Seit fünf Jahren leiden die Arbeitnehmer unter einer unmenschlichen Überbelastung", so die Pressemitteilung. Immer wieder wurden Stellen ersatzlos gestrichen. Der stete Ausbau des Flughafengebäudes und das immer höhere Passagieraufkommen hätten die Arbeitsmenge erhöht. Zudem habe die Firma ein System eingeführt, mit dem die Putzkräfte geortet werden können. Dadurch soll die Produktivität nachvollzogen werden. Für Stress sorge auch das Bewertungssystem mit den Smileys am Flughafen. Dabei handle es sich eher um ein Kinderspielzeug und keine verlässliche Umfrage. Zuletzt sei es noch zu respektlosen Äußerungen seitens der Vorgesetzten gekommen. Auch bei der Zahlung der Löhne gebe es immer wieder Unregelmäßigkeiten. Freitags und samstags wird der Flughafen Mallorca gar nicht mehr geputzt Solange die Firma nicht über jeden einzelnen Kritikpunkt mit der Gewerkschaft verhandle, werde der Streik nicht abgeblasen. Auf Bitten der Belegschaft wurden die Streiktage angepasst. Statt freitags bis sonntags schichtweise zu streiken, soll der Flughafen Mallorca nun freitags und samstags gar nicht mehr geputzt werden. "Es wird sich eine Menge Müll ansammeln", sagte eine Siteib-Sprecherin der MZ. Wahrscheinlich werden die Mülleimer übervoll sein und ringsherum Abfall liegen. Die Toiletten dürften nach zwei Tagen ohne Reinigung entsprechend aussehen.