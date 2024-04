Es gibt schon wieder Ärger am Flughafen Mallorca. Nach dem mutmaßlichen Bummelstreik der Angestellten an der Sicherheitskontrolle wollen nun auch die Putzkräfte streiken. Die zuständige Gewerkschaft SITEIB hat zur Arbeitsniederlegung rund um die Brücke zum Feiertag am 1. Mai aufgerufen. "Es wird sich eine Menge Müll ansammeln", sagte eine Sprecherin der MZ.

Ab dem 27. April soll in allen drei Schichten - morgens, mittags und abends - von Freitag bis Sonntag je vier Stunden die Arbeit ruhen. Ein Ende des Arbeitskampfes legte die Gewerkschaft nicht fest.

Warum streiken die Putzkräfte am Flughafen Mallorca?

Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, in keinen vernünftigen Dialog getreten zu sein. Die Firma habe sich geweigert, eine Kommission zusammenzustellen, die sich um die Gesundheit der Arbeiter kümmert. In der Vergangenheit seien immer mehr Stellen ersatzlos gestrichen worden, was zu einem erhöhten Arbeitsaufwand der übrigen Putzkräfte führe. Auch Urlaube würde das Unternehmen nicht durch Aushilfen abdecken.

Laut einem Schreiben der Gewerkschaft befinde sich der Flughafen Mallorca ständig in Umbauarbeiten und die Passagierzahl nehme unaufhörlich zu. Der Arbeitgeber würde sich nicht an das abgesprochene Minimum bei der Anzahl an Mitarbeitern halten. Zudem habe die Firma ein System eingeführt, mit dem die Putzkräfte geortete werden können. Dadurch soll die Produktivität nachvollzogen werden. Für Stress sorge auch das Bewertungssystem mit den Smileys am Flughafen. Dabei handle es sich eher um ein Kinderspielzeug und keine verlässliche Umfrage.

Angeblicher Bummelstreik sorgt für Chaos an der Sicherheitskontrolle

Rund um Ostern kam es bereits an der Sicherheitskontrolle des Flughafens zu großen Verzögerungen, vereinzelte Passagiere verpassten ihre Flüge. Eine Mitarbeiterin der zuständigen Firma Trablisa bestätigte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass man sich im Bummelstreik befände und Dienst nach Vorschrift mache. Sowohl Trablisa als auch Flughafenbetreiber Aena dementierten jedoch mehrfach, dass es einen Streik gebe.