Karnevalsumzug an der Playa de Palma vorgestellt

Die närrischen Tage auf Mallorca nähern sich: Und auch an der Playa de Palma gibt es in diesem Jahr wieder einen Karnevalsumzug. Einen Tag vor dem großen Umzug in Palmas Innenstadt arbeiten die Gemeinden Palma und Llucmajor an der Playa zusammen, um zum 41. Mal die Karnevalsfreunde an die Promenade zu locken. Der Umzug beginnt am Samstag (25.2.) um 15 Uhr. Erwartet werden mindestens 20 Wagen und Gruppen, die Anmeldefrist läuft noch.

Start ist an der Avenida Miramar im zu Llucmajor gehörenden Teil von s'Arenal. Die Narren ziehen an der Meerespromenade entlang bis zur Plaça Meravelles etwa auf Höhe des Balneario 7. Es wird mit zahlreichen Zuschauern gerechnet. Die schönsten Wagen und besten Verkleidungen können Preise im Gesamtwert von 1.800 Euro sowie Hotelaufenthalte oder Gutscheine für Restaurants oder Konzerte gewinnen.

Geändert hat sich in diesem Jahr der Name der Veranstaltung. Statt "Rua Platja de Palma" heißt der Gaudiwurm diesmal "Rua de s'Arenal". Unter diesem Namen war der Umzug vor mehr als vier Jahrzehnten gestartet worden. /jk