Rührendes Schülervideo: So sieht es aus, wenn ein guter Lehrer geht

Das hatte Jaume Sureda, beliebter Lehrer an der Schule in Son Servera auf Mallorca, nicht erwartet. Hunderte von Schülern und Kollegen stellten sich am letzten Arbeitstag (Freitag, 24.3.) im Spalier vor den Klassenräumen auf, um sich jeder einzeln mit Küsschen, Umarmungen und Tränen zu verabschieden.

Das Video veröffentlichte die Schule auf der Facebook-Seite mit dem Kommentar: "Ein Anblick, der mehr sagt als 1000 Worte ... So wollen wir dir Glück und alles Gute auf deinem neuen Weg wünschen." Innerhalb kurzer Zeit schauten sich so viele Nutzer den rührenden Film an, dass sogar das spanische Fernsehen und mehrere Online-Portale darüber berichteten. /tg