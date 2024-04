Ein Tiefdruckgebiet ist im Anflug auf Mallorca und wird einen Wetterumschwung mit sich bringen. In den kommenden Tagen wird es regnerisch und windig auf der Insel. Ein wirklich sonniger Tag ist erstmal nicht in Sicht.

Schon am Freitag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Besonders im Nordwesten Mallorcas ziehen graue Wolken auf, die Regen mit sich bringen. Im Süden und Osten könnte es trocken bleiben. Gen Abend klart der Himmel inselweit auf. Der Wind weht mäßig aus südlicher Richtung.

Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den vergangenen Tagen und erreichen im Norden 22 Grad. Im Süden bleiben die Werte unter der 20-Grad-Marke. Die Nacht wird bei 10 bis 13 Grad mild.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Im Verlauf des Samstags erreichen die grauen Wolken endgültig Mallorca. Gen Nachmittag setzt der Regen ein. Es sind eher leichte Schauer, die Saharstaub herabregnen lassen. Wer kann, sollte sein Auto in der Garage parken. Gen Nacht nimmt der Regen zu. Die Temperaturen steigen erneut auf 20 (Süden) bis 25 Grad (Norden).

Das regnerische Wetter dürfte für die Operation Wolke sorgen. Schon in den vergangenen Tagen waren die Zufahrtsstraßen nach Palma verstopft, da viele Urlauber in die Stadt wollten statt am Strand zu liegen.

Ab Sonntag setzt ein leichter Dauerregen ein, der sich mit wenigen Unterbrechungen an der West- und Ostküste bis Montagnachmittag hält. Weiterhin regnet es Saharastaub herab. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen sinken und bewegen sich um die 20-Grad-Marke. In der Nacht auf Dienstag nimmt der Regen nochmal zu. Danach verzieht sich das Tiefdruckgebiet langsam. Ein paar Tropfen sind aber auch noch am Dienstag und Mittwoch möglich. Aber die Sonne lässt sich auf jeden Fall ein wenig blicken.