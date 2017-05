Florian Silbereisen plant Schlager-Party auf Mallorca

Florian Silbereisen plant einen großen Auftritt auf Mallorca. Am 7. Juni wird die alte Mole von Palmas Hafen, gegenüber der Kathedrale, zur "Event Arena". Silbereisen will für die Veranstaltung "Schlager am Meer. Die Klubbb3 Strandparty" alles, was Rang und Namen in der deutschen Schlagerszene hat, einladen.

Unterstützt wird der Entertainer dabei von Jan Smit und Christoff, mit denen Silbereisen zusammen die Schlagerband Klubbb3 gegründet hat. Beginn soll um 21 Uhr sein. Platz ist für bis zu 3.000 Gäste, wie es bei den Veranstaltern heißt. Ausgestrahlt werden soll die Show auf dem Fernsehsender MDR.

Tickets werden seit Dienstag (9.5.) verkauft. Die Karten gibt es bei mehreren Online-Vorverkauf-Stellen ab 30 Euro.

Mallorca ist regelmäßig Kulisse für deutsche Fernsehshow, von der RTL-Chartshow über das frühere "Wetten, dass..?" bis hin zu Germany's Next Top Model.

Die Insel ist Silbereisen und seiner Partnerin, der Schlagersängerin Helene Fischer, bestens bekannt. Gemeinsam verbringen sie regelmäßig Urlaube im gemeinsamen Haus bei Port d'Andratx, um sich von ihrem stressigen Berufsleben in Deutschland zu erholen. Fischer kam gelegentlich auch schon zum Arbeiten auf die Insel. Im Studio 33 bei Sa Torre produzierte sie schon so manchen ihrer Hits, während sich Silbereisen mit Golfspielen vergnügte. Nun wird auch er erfahren, dass Mallorca nicht für alle nur eine Urlaubsinsel ist.

Der MDR veranstaltete im Januar bereits die Vorgängersendung "Schlager im Schnee - Die Klubbb3-Hüttenparty". Damals trafen sich Silbereisen und sein Trio im österreichischen Flachau im Salzburger Land. Für die Sommer-Schlager will der Sender wohl nun lieber auf die Sonneninsel Mallorca kommen. Wer außer Klubbb3 an der Sommergaudi teilnimmt, wurde vorerst nicht bekannt. /lk /tg