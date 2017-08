Schulschiff der argentinischen Marine "Libertad" macht Halt in Palma de Mallorca

Das Segelschulschiff der argentinischen Kriegsmarine, die "Libertad", ist am Samstag (5.8.) zu einem ungeplanten Zwischenstopp im Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen. Seit der Indienststellung im Jahr 1963 befindet sich der Dreimaster gerade auf seiner 46. Ausbildungsreise durch die Meere der Welt. Wie lange die "marines" bleiben, ist ungewiss. Spätestens am Donnerstag (10.8.) sollen sie in Barcelona sein.

Das 104 Meter lange und 14 Meter breite Schiff lief am 25 März aus dem Heimathafen Buenos Aires aus und besuchte seitdem Fortaleza, Veracruz, Miami, Den Helder, Wilhelmshafen, Hamburg, Malmö, Bologna und Southampton. Von Palma de Mallorca aus geht es weiter nach Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro und Montevideo. Von dort aus ist es dann nur noch ein Katzensprung über den Rio de la Plata bis in die heimatlichen Gefilde. Am Ende werden Kapitän Fernando Maglione sowie die 61 Kadetten, 27 Offiziere und 187 Unteroffiziere eine Reise von rund 23.000 Seemeilen zurückgelegt haben.

Ein weiteres internationales Schulschiff, die portugiesische "Creoula", besuchte Palma bereits am Freitag (4.8.). An Bord sind keine Soldaten, sondern spanische und portugiesische Studenten. Bei dem Projekt "Universidad Itinerante del Mar" handelt es sich um eine Kooperation der Lissabonner Escola Naval Lissabon und den Universitäten Porto und Oviedo. Die Absolventen haben die Gelegenheit, auf einer Art akademischen Kreuzfahrt zwei Wochen mehrere Häfen im Atlantik und Mittelmeer kennen zu lernen. /tg