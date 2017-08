Mallorca erinnert sich an die Besuche von Lady Di

20 Jahre ist es her, dass Diana Spencer - weltweit bekannt als Lady Di - bei einem tragischen Autounfall in der Nacht zum 31. August ums Leben kam.

Auf Mallorca war die Ex-Frau des damaligen Kronprinzen von Großbritannien ein gern gesehener Gast. Gleich drei Mal - in den Jahren 1986, 1987 und 1996 - war die Medien-Ikone im Sommer auf der Insel. Bei den ersten beiden Malen im Amt der Fürstin von Wales, im Jahr 1996 nach ihrer Scheidung als einfache Touristin. Noch heute schwärmen die spanischen Inselmedien davon, wie sie gemeinsam mit einer Freundin in einem Touristenflieger am Flughafen ankam, die Flughafenhalle zu Fuß durchquerte und von einem einfachen Wagen in das Hotel "La Residencia" im Tramuntana-Dorf Deià gebracht wurde. Einer Fotografin gelang damals eine Oben-Ohne-Aufnahme der ehemaligen Fürstin.

Beim ersten Besuch war es die spanische Königsfamilie gewesen, die Diana im Marivent-Palast auf Mallorca feierlich begrüßte. Prinz Felipe selbst lenkte den Wagen, der sie zur Sommerresidenz seiner Eltern Sofía und Juan Carlos brachte. Noch immer erinnern sich viele Mallorquiner an die Fotos, die während gemeinsamer Bootsausflüge von den Mitgliedern der beiden Königshäuser geschossen wurden. Auch beim Baden in der Cala Figuera waren Fotografen dabei.

Beim zweiten Besuch reiste zunächst ihr Mann Prinz Charles an, Diana stieß später dazu. Schon damals brodelte die Gerüchteküche um den Stand ihrer Ehe. Diana besuchte mit Königin Sofía ein Konzert von Josep Carreras, die Ehemänner planten mit den Söhnen Williams und Harry eine Bootstour an Mallorcas Westküste, die wegen eines technischen Defekts jedoch schnell beendet wurde.