Dieter Wedel tritt nach Sex-Vorwürfen als Festspiel-Intendant zurück

Dieter Wedel hat in einer persönlichen Stellungnahme erklärt, dass er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurücktrete. Der 75-Jährige ließ verlauten: „Seit mehr als zwei Wochen sehe ich mich einer nicht enden wollenden Flut schwerster, öffentlich in den Medien erhobener Anschuldigungen und Vorwürfen ausgesetzt. Der Umfang und die Art und Weise dieser Beschuldigungen haben mich zutiefst verstört und erschüttert. Und auch die Tatsache, dass es nicht aufhört."

Er wolle Bad Hersfelder Festspiele aus der „diffamierenden Diskussion um meine Person heraushalten", so Wedel. Sein Stellvertreter Joern Hinkel würde vorerst übernehmen.

In einem Artikel des „Zeit-Magazin" hatten mehrere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen den Regisseur erhoben, einige behaupteten, von ihm zum Sex gezwungen worden zu sein. Wedel hatte den Anschuldigung per eidesstattlicher Erklärung widersprochen.

Am Montag (12.1.) berichtete die "Bild-Zeitung", dass Wedel in einem Krankenhaus eingeliefert worden sei, was seine Sprecherin bestätigte. Er sei gesundheitlich angeschlagen, heiß es. /lk