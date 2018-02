Zum Tod von Rolf Zacher: Rbb bringt Mallorca-Krimi

Anlässlich des Todes von Schauspieler Rolf Zacher („Endstation Freiheit", „Schwarzfahrer") sendet der RBB am Donnerstagabend (8.2.) eine Wiederholung des Krimis "Polizeiruf 110: Mordsmäßig Mallorca", in dem der 1941 geborene Schauspieler und Musiker die Hauptrolle inne hat. Zacher war am Wochenende in Hamburg verstorben.





Worum geht's?

Den beiden Polizeimeistern Sigi und Kalle aus Volpe winkt Erholung: Der Männergesangsverein gibt sein traditionelles Jahreskonzert, diesmal im Rahmen eines Heimatabends auf Mallorca. Der Flug an Bord der "Dülmen-Air"-Maschine in Richtung Baleareninsel – ohne Dienstmarke – beginnt schon heiter. Doch für Sigi wird der Trip alles andere als eine Traumreise: Im Flieger hat er Ärger mit seiner Freundin Gabi Bauer, der Kommissarin aus Köln.

Bei der Ankunft der Truppe in der Innenstadt von Palma de Mallorca brennt nach einem Anschlag das "Dülmen-Air"-Büro – die Sänger warten vergeblich auf ihren Transport ins Hotel. Aber es kommt noch schlimmer. Nach der feucht-fröhlich durchzechten Konzertnacht steht Sigi, der Polizist, plötzlich unter Mordverdacht. Der Spielclubbesitzer Radic wird tot aufgefunden - ertränkt im Pool. Der örtliche Kommissar Miguel Flexas nimmt die Ermittlungen auf: Sigi war der letzte Mensch, mit dem das spätere Opfer noch lebend gesehen wurde. Zudem hat der Dorfpolizist ein Mord-Motiv: Er verlor beim nächtlichen Kartenspiel an Radic viel Geld. /somo

"Polizeiruf 110: Mordsmäßig Mallorca": Donnerstag (8.2.) um 22.15 Uhr im Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB).