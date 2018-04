Ein Klassiker fehlt bei der Rally Clásico auf Mallorca

Bei der Frage, wer denn in diesem Jahr eine Favoritenrolle bei der Rally Clásico einnehmen wird, zeigt Renndirektor Antonio Dezcallar in der Fahrerbroschüre auf das mallorquinische Team Nadal und Galiana im Ford Escort (1976) und auf den Lancia Stratos (1974) von Pérez und Bull. Vielleicht würden Fluxá und Martorell im Mitsubishi Lancer Ex 2000 Turbo, Baujahr 1981, noch vorne mitfahren. Aber fehlt da nicht jemand? Wo ist denn der blaue Porsche 911 RSR (1972) von Vorjahressieger Stefan Oberdörster?

„Er hat sich bisher nicht angemeldet", sagt eine Sprecherin des Hafen Puerto Portals, wo das Event bereits zum sieben Mal stattfindet. Seit 14 Jahren wird die Rallye ausgetragen, Stefan Oberdörster war elf Mal mit dabei. 2011, 2016 und 2017 hat er in der Renn-Kategorie gewonnen. „Dieses Jahr setzen wir aus", sagt er der Mallorca Zeitung am Telefon. „Das Auto ist kaputt und nicht rechtzeitig fertig geworden." In diesem Jahre drücke er dem Team von Tacho und Cañallas im Porsche 911 (1975) die Daumen, die hätten letztes Jahr Pech mit dem Getriebe gehabt. Im nächsten Jahr will Oberdörster dann wieder selbst antreten, wenn man sich wieder treffen sollte.



Es wird weiter gefahren



Für Organisator Antonio Dezcallar keine Frage, dass die Rallye fortbesteht. „Wir haben in diesem Jahr mit Maserati einen neuen Sponsoren gefunden", sagt er. 92 Autos seien in diesem Jahr mit dabei, 30 neue Autos habe man gewinnen können, mehr als 70 unterschiedliche Modelle werden an dem Event teilnehmen. Am Donnerstag (8.3.) kann man sich die Autos in Puerto Portals ab 12 Uhr mittags anschauen. Das erste Rennen findet ab 19 Uhr statt und wird voraussichtlich bis 20.30 Uhr gehen.

An den anderen Tagen wird ab 8.30 Uhr gestartet, dabei sind die Starts und Ziele auf der ganzen Insel verteilt, insgesamt werden 500 Kilometer an Strecke zurückgelegt. Am Sonnabend (10.3.) soll das letzte Rennen um 17.30 Uhr beendet sein, ab 19.30 Uhr werden die Trophäen in Puerto Portals verteilt. Anschließend findet ein Dinner statt, das allerdings den Teilnehmern vorbehalten ist.