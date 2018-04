Roger Waters tankt in Deià Kraft für seine Welttournee

Roger Waters (74), Musiker und Gründungsmitglied der legendären Band Pink Floyd, hat einige Tage in der Abgeschiedenheit des Künstlerortes Deià im Norden von Mallorca verbracht. Offenbar hat er dort noch einmal Kraft getankt, bevor er am 13. April mit seiner Welttournee "Us + Them" weiter macht. Die Tour startete am 26. Mai 2017 in Kansas City, USA.

Bei der Tournee spielt er unter anderen die Lieder der Alben "Dark Side Of The Moon", "The Wall" oder "Animals". Der Tour-Name "Us + Them" bezieht sich auf eines der Lieder von dem Album "Dark Side Of The Moon".

Die nächste Station der Tour ist in Barcelona im Palau Sant Jordi. Insgesamt will er in 23 Länder spielen, darunter Deutschland, Mexiko und im Süden der USA.

Anfang der 80er-Jahre wollte Roger Waters die Band Pink Floyd auflösen, worauf ein jahrelanger Rechtsstreit mit den anderen Bandmitgliedern entbrannte, die fortan ohne ihn auftraten. Man einigte sich schließlich außergerichtlich und stand zuletzt 2011 in der Londoner 02-Arena bei der "The Wall"-Tour gemeinsam auf der Bühne. Eine Wiedervereinigung schloss Rogers jedoch aus.

2017 veröffentlichte er sein Album "Is This the Life We Really Want?", mit dem er als Solokünstler erstmals einen Platz eins in den Musikcharts (Schweiz) erreichte. /lk