Neue Details zur Hochzeit von Mario Götze auf Mallorca

Dass Mario Götze seine langjährige Freundin Ann-Kathrin Brömmel im Juli auf Mallorca heiraten will, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Nun hat die künftige Braut der Zeitschrift "Bunte" am Mittwoch (2.5.) neue Details über die Hochzeit verraten. So will sie mit dem deutschen Nationalspieler eine freie Trauung feiern. "Wir sind zwar beide katholisch, aber aus der Kirche ausgetreten", sagte Brömmel der Zeitschrift.

Zudem hat das Model nach eigenen Angaben schon ein Brautkleid auserkoren. "Es ist schneeweiß, trägerlos, mit den klassischen drei S versehen – Schleppe, Schleier, Spitze", sagte sie.

Götze und Brömmel wollen sich nach Medienberichten nach der Fußballweltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) auf der Finca Jardin de Pedrissa, einem Luxusanwesen mit Meerblick auf einem Hügel bei Deià, das Ja-Wort geben. Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar und lassen ein breites Publikum an ihrer Liebe teilhaben. /rp