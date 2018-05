Preisverleihung der Mallorca Zeitung: Ein Trio für die Insel

Ein Unternehmer – Franz Kraus von Fet a Sóller –, eine Biologin – Evelyn Tewes von der Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània – sowie eine Festivalmacherin – Sandra Seeling vom Evolution! Mallorca International Film Festival – sind die ersten Preisträger einer neuen Auszeichnung für herausragende Leistungen auf der Insel.

Mit den Preisen will die Mallorca Zeitung Menschen würdigen, die sich an der Schnittstelle zwischen der mallorquinischen Gesellschaft und der deutschsprachigen Insel-Gemeinschaft um das Zusammenleben und das Wohlergehen der Insel verdient gemacht haben. Übergeben werden die Preise am 31. Mai in der Bodega Castell Miquel bei Alaró im Rahmen eines unter anderen von Bionorica, dem Hersteller pflanzlicher Arzneimittel, gesponserten Festakts.

Die Österreicherin Evelyn Tewes hat gemeinsam mit ihrem 2016 verstorbenen Lebenspartner Juan José Sánchez die zuvor auf der Insel so gut wie ausgestorbenen Mönchsgeier wieder angesiedelt. Als Präsidentin der Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània engagiert sie sich auch weiterhin für den Erhalt der Tramuntana – unter anderem auf dem der Stiftung übertragenen Anwesen Ariant.

Ebenfalls in Mallorcas Welt­erbe tätig ist der Rheinländer Franz Kraus. Mit seinem Unternehmen Fet a Sóller hat er einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Vermarktung der Zitrusfrüchte des Orangentals und damit zum Erhalt der dortigen Landwirtschaft geleistet. Vom Speiseeis über Obstkisten und Marmeladen bis hin zu allen möglichen balearischen Produkten: Mittlerweile ist Fet a Sóller zu einem erfolgreichen internationalen Lebensmittel-Vertrieb mit 70 Mitarbeitern herangewachsen.

Der deutsch-mallorquinischen Filmschaffenden Sandra Seeling ist es gelungen, fast im Alleingang und von Los Angeles aus ein internationales Filmfestival auf Mallorca zu etablieren. Die bereits siebte Ausgabe des Evolution! Mallorca International Film Festivals steht Ende Oktober an. Das Motto lautet wieder: „Bridging Cultures – Bridging People". Brücken schlagen: Das sollen auch die Preise der Mallorca Zeitung.