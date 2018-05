GZSZ auf Mallorca: "Es wird ein großes Finale geben"

GZSZ gastiert auf Mallorca. Deutschlands erfolgreichste Fernsehserie hat im März in Sa Rápita, Campos, Santanyí und der Cala Llombards gedreht. Herausgekommen ist eine 90-minütige Folge, die am Dienstag (29.5., 19.40 Uhr) auf RTL ausgestrahlt wird. Im Anschluss gibt es eine Dokumentation zu den Dreharbeiten auf der Insel. Die MZ hat mit Darsteller Jörn Schlönvoigt über die Folge und seine eigenen Beziehungen zu Mallorca gesprochen.

Was ist das Besondere an einem Dreh auf Mallorca?

Das Gute an Mallorca ist das Wetter. Zum Zeitpunkt des Drehs hatten wir in Berlin fünf Zentimeter Schnee. Von der Stimmung her war es wie eine große Klassenfahrt. Und so viel darf ich verraten: Ich habe die 90-minütige Folge schon gesehen und bin begeistert.

Sie haben morgens, mittags und abends gedreht. Blieb da überhaupt Zeit, um die Insel ein wenig zu genießen?

Ja, ich habe nicht ganz so viel gedreht wie Felix von Jascheroff, der meinen Bruder John Bachmann spielt. So hatte ich etwas Zeit für meine Familie. Wir haben ein Haus in Santanyí €

€ das Haus haben Sie noch nicht so lange?

Wir haben es im Sommer 2017 gekauft. Wir sind mit der Insel sehr verbunden. Sie ist unsere zweite Heimat. Wir könnten uns auch vorstellen, mal ein halbes Jahr am Stück dort zu verbringen. In den vergangenen Wochen haben wir uns allerdings immer gegen den Flug entschieden, da das Wetter in Berlin deutlich besser war. Normalerweise sind wir ein bis zwei Mal im Monat da.

Anwohner beschwerten sich, dass bei den Dreharbeiten in der Cala Llombards eine Düne abgetragen wurde. Haben Sie davon etwas mitbekommen?

Nein, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wir sind alle

große Naturschützer. In dem Fall hätten wir eher woanders gedreht.

Die Mallorca-Folge soll einen großen Einschnitt in die Handlung der Serie vornehmen.

Absolut! Sie wird für viele Figuren einiges verändern. Das gilt auch für meine Figur Philip Höfer. Das baut sich in den Folgen der ­nächsten Tage langsam auf, und es wird ein großes Finale geben. Anschließend geht es aber auch weiter. Es ist nicht so, dass am nächsten Tag alles wieder gut ist. Das wird uns die nächsten Monate begleiten.

Zur Handlung: Philip Höfer wird mit seiner Zwillingsschwester, Emily Badak (Anne Menden), auf der Insel seinen 30. Geburtstag feiern. Auf Mallorca kommen sich auch endlich ihr Bruder John Bachmann (Felix von Jascheroff) und Start-up-Kollegin Shirin Akinci (Gamze Senol) näher. Außerdem findet Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) in der Folge nach ewigem Hin und Her heraus, ob Alexander Cöster (Clemens Löhr) oder Leon Moreno (Daniel Fehlow) der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Wie werden die beiden Männer und Sophie Lindh (Lea Marlen Woitack), Leons Freundin, reagieren?

Ihre Kollegin Anne Menden sagt in Interviews, die „Emily-Bombe" würde platzen. Was ist damit gemeint?

Der Charakter Emily ist sehr impulsiv und explosiv. Sie kann für gute, aber auch für schlechte Stimmung sorgen. Gerade ihre Geschwister Philip und John haben manchmal unter ihr zu leiden. Mehr darf ich nicht sagen.

Im Vorspann wird geschossen. Es geht also blutig zu?

Blut ist auch im Vorspann zu sehen. Die Frage ist: Warum? Wer? Und ob derjenige, der von dem Schuss getroffen wird, auch das Zeitliche segnet €

Dann könnten Sie als Dr. Höfer ja eingreifen.

Dr. Höfer ist der Mann für alles. Er hat in der Serie keine Fachrichtung und hat von daher viele Möglichkeiten, medizinisch einzugreifen. Außerdem kann er als Arzt im Krankenhaus leicht mit anderen Charakteren verknüpft werden, weil ins Krankenhaus kommt ja schließlich jeder mal. Das finde ich klasse.

Sie sind seit 14 Jahren bei GZSZ. Haben Sie schon mal aus Versehen privat als Philip Höfer unterschrieben?

Das kam noch nicht vor. Auf der Straße haben mich aber Leute angesprochen und wollten mich im Krankenhaus besuchen, damit ich sie untersuche. Ich rate dann immer, doch lieber einen richtigen Arzt aufzusuchen.

Zuletzt ist es um Ihre Rolle ruhig geworden. Manche spekulieren schon über einen möglichen Serientod von Dr. Höfer€

In der Serien-Logik würde er wohl eher das Land verlassen, als zu sterben. Spekulationen gibt es aber immer wieder. Darin sehe ich aber auch etwas Positives: Die Leute haben offensichtlich Angst, dass die Geschichte der Figur endet. Ich kann die Leute aber beruhigen: Mein Vertrag läuft noch bis Oktober 2019. Über die Zeit danach habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich liebe die Serie nach wie vor und könnte mir auch 14 weitere Jahre bei GZSZ vorstellen.

Sie wollen am 28. Juli Ihre Verlobte Hanna Weig heiraten. Da werden die Hochzeitsglocken doch bestimmt hier läuten?

Mallorca ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Aber mehr wollen wir nicht verraten, es soll schließlich eine große Überraschung werden.