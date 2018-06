TV-Tipp: Noch einmal "Mordsmäßig Mallorca" schauen

In dem 1997 gedrehten Film spielt Rolf Zacher mit.

Ein Mallorca-Krimi am Samstagabend? Das kann man sich an diesem Samstag (9.6.) gönnen. Ab 21.45 Uhr wiederholt der WDR den Klassiker "Mordsmäßig Mallorca" aus der TV-Serie "Polizeiruf 110". Der Krimi wurde 1997 auf der Insel gedreht. In dem Film spielt der kürzlich verstorbene Rolf Zacher (1941- 2018) mit.

Die Story: Die beiden Polizisten Sigi und Kalle fliegen mit dem Männergesangsverein nach Mallorca und geben ihr traditionelles Jahreskonzert. Doch bei der Ankunft der Truppe in Palmas Innenstadt brennt nach einem Anschlag das "Dülmen-Air"-Büro.

Aber es kommt noch schlimmer: Polizist Sigi gerät ins Visier der mallorquinischen Polizei und steht unter Mordverdacht. Der örtliche Kommissar Miguel Flexas nimmt die Ermittlungen auf. Sigi war der Letzte, mit dem das spätere Opfer noch lebend gesehen wurde. Zudem hat der Polizist ein Mord-Motiv: Er verlor beim nächtlichen Kartenspiel an Radic viel Geld und machte hohe Schulden...