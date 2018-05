Pablo Mielgo verlängert als Chef der Balearensinfoniker

Pablo Mielgo bleibt mindestens zwei weitere Jahre Direktor der Balearensinfoniker. Dies gab die balearische Kultusministerin Fanny Tur am Freitag (18.5.) bekannt. Der in Madrid geborene Dirigent hatte den Posten 2014 angetreten.

Damals war das Orchester in einer schweren Krise. Die Musiker waren mehrere Monate lang nicht bezahlt worden, die Zuschauerzahlen lagen am Boden. "In dieser Saison lagen die Zuschauerzahlen bei durchschnittlich 1.100", sagte Mielgo am Freitag. Das sei mehr als doppelt soviel wie bei seinem Amtsantritt.

In den kommenden zwei Jahren soll das Orchester einen festen Proberaum unweit der MZ-Redaktion und dem Kongresszentrum im Viertel Nou Llevant bekommen. Zudem sollen 20 bislang vakante Stellen besetzt werden. "Wir werden weiterhin auf Qualität, Bildung und den Kontakt zur Bevölkerung setzen", so der Dirigent. /pss