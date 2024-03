Das Ausleihen von Sonnenschirmen und -liegen an den Stränden im Gemeindegebiet Alcúdia im Norden von Mallorca wird teurer. Wie der Gemeinderat in einer Sitzung am Donnerstag (14.3.) beschloss, sollen die Gebühren um 40 Prozent angehoben werden. Statt 6,50 müssen Nutzer ab dem Saisonstart nun 9,10 Euro pro Tag bezahlen.

Der von der rechten Regierungskoalition (PP, Vox und die Regionalpartei UxA) eingebrachte Vorschlag wurde im Stadtrat nur von der sozialistischen PSOE und der Regionalpartei El Pi abgelehnt. Die Oppositionsparteien kritisierten, die Preisanhebung sei zu hoch. Lärmbelästigung in der Saison Bürgermeisterin Fina Linares (PP) rechtfertigte den Schritt damit, dass sich der Tarif seit dem Jahr 2016 nicht mehr verändert habe. Weder die Inflation noch zusätzliche Kosten, wie die für gründlichere Strandreinigung, die seitdem entstanden sind, hätten sich in den vergangenen Jahren auf den Endpreis ausgewirkt. Zudem sei auch die neue Gebühr immer noch niedriger, als der Durchschnittspreis im Sektor. Sozialist Joan Gaspar Vallori dagegen beschuldigte die Konservativen, das Gegenteil von dem zu tun, was sie im Wahlkampf versprochen hätten, als davon die Rede war, die Steuerlast nicht zu erhöhen. "Herzlich willkommen in der Realität, die öffentlichen Dienstleistungen kosten Geld, und das wird nun einmal aus Steuern und Gebühren bezahlt." Opposition kritisiert den Zeitpunkt Zwar gehe man auch in der PSOE davon aus, dass die Touristen den erhöhten Betrag trotzdem zahlen werden, allerdings sei der Zeitpunkt dennoch nicht angemessen - schließlich müssten die Strandbesucher in diesem Jahr auch den Lärm ertragen, der von der Renovierung der Strandlokale (balnearios) und der Strandzugänge ausgeht. /somo