Ein deutscher Urlauber, der seit Dienstag (23.4.) vermisst wurde, ist am Donnerstag wohlbehalten aufgefunden worden. Freunde des 35-Jährigen hatten auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zur Suche aufgerufen.

Ohne Geld, Handy und Ausweis unterwegs

Demnach sei der junge Mann am 16. April zum Urlaub an der Playa de Palma auf die Insel gekommen. Am 20. April habe er zurück in die nordrhein-westfälische Heimat fliegen sollen. Den Flug verpasste er aus unbekannten Gründen. Laut den Angehörigen war er seither ohne Handy, Geld und Ausweis unterwegs.

Offenbar hatten ihn Passgiere am Dienstag in Begleitung einer Person am Flughafen gesehen. Einen für diesen Tag geplanten Ersatzrückflug trat er nicht an. Seither war er nicht mehr auffindbar. Nach Informationen von RTL.de wurde er am Airport entdeckt. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir fliegen nun nach langer Suche erschöpft, aber erleichtert nach Hause“, zitiert das Portal einen Freund des Gefundenen.

