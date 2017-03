Timelapse: So geht der Vollmond über Mallorca auf

Fotografieren hat viel damit zu tun, am richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und die Kamera hinzuhalten. Um ein Timelapse-Video zu drehen, das den Aufgang des Vollmonds in seiner ganzen Größe zeigt, muss man wie hier Marcos Molina vorher wissen, an welcher Stelle und zu welcher Zeit die "luna" aufgehen" wird. Und natürlich von welcher Stelle die Schönheit und Größe des letzten Wintermondes am besten zu sehen ist.

Dem Landschaftsfotografen Marcos Molina gelang es Samstag (11.3.) dieses Naturschauspiel auf beeindruckende Weise einzufangen. In den sozialen Netzwerken bewunderten bereits Tausende das schöne Video. /tg