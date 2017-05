Das Café Lírico an Palmas Borne-Boulevard ist Geschichte

Ein weiteres Stück Barkultur in Palma ist weg: Am Samstag (29.4.) schloss das traditionsreiche Café Lírico an der Avenida Antoni Maura seine Türen. Grund sind die hohen Mieten, die an diesem Filetstück Stadt verlangt werden.

So sollte die Betreiberfamilie Ferrer Mas statt der bisherigen 3.000 Euro monatlich 11.000 Euro zahlen. Die Mieterhöhung wäre ab Ende des Jahres in Kraft getreten, die Familie beschloss aber, jetzt schon zu schließen.

Unter dem Namen 'Ca s'Andritxol' machte die Wirtschaft 1894 auf. Die Familie Ferrer Mas betreibt sie unter dem aktuellen Namen bereits seit vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Die Bar war damals besonders bei Künstlern beliebt, die aus dem gegenüberliegenden Teatro Lírico kamen. Die Stadt Palma ersucht zurzeit, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. /pss