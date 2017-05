So untersuchen Unterwasserarchäologen Wracks um Cabrera

Die Neptun untersucht Schiffswracks in der Meerestiefe.

So läuft ein Einsatz auf der Neptun ab.

Der Spezialtrupp GEAS der Guardia Civil hat zehn Schiffswracks um Cabrera, der geschützten Nachbarinsel von Mallorca, geortet und untersucht. Bis Freitag (19.5.) sollen vier weitere untergegangene Boote in großer Tiefe analysiert werden.

Bei dem Einsatz sind 40 Seeleute auf der "Neptun" an Bord. Im ersten Schritt ortet das Team die Wracks mit einem Sonargerät. Mit einem unbemannten U-Boot nehmen die Spezialisten Fotos des Schiffs auf. In der Folge wird festgestellt, ob es nötig ist, Taucher in die Tiefe zu schicken, um weitere Informationen einzuholen.

Hintergrund: Wie die Spezialisten Schiffswracks erkunden

Im Meer vor Mallorca verliefen mehrere Handelsrouten des Römischen Imperiums. Das erklärt die Vielzahl an Wracks auf dem Meeresboden. /rp