Palma de Mallorca hat die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst

Das kapitale Weihnachtserlebnis steht auf Mallorca bekanntlich ganz am Anfang der besinnlichen Tage: Am Donnerstag (23.11.) gegen 19 Uhr hat Bürgermeister Antoni Noguera auf der Plaça Joan Carles am Boulevard Borne die Beleuchtung angeknipst - sehen Sie hier das Video von der Aktion:

Falls das Video nicht korrekt angezeigt wird, können Sie es auch direkt auf unserer Facebook-Seite sehen: https://www.facebook.com/MallorcaZeitung/

Sänger Cris Juanico und der Chor der Balea­ren-Universität geben im Anschluss Kostproben ihres Könnens. Bereits um 17.30 Uhr ist am anderen Endes der Prachtmeile, der Plaça de la Reina, ein farbenfrohes Programm des Zirkus Stromboli über die Bühne gegangen – „Dia i Nit".

In der Stadt werden bis zum Dreikönigstag 22 Straßen mehr weihnachtlich beleuchtet als 2016. Zehn davon befinden sich im historischen Zen­trum, zwölf außerhalb des Innenstadtrings. Insgesamt werden 92 Straßen und Plätze erhellt.

Weihnachtsmärkte auf Mallorca: die große Übersicht