Diese Mallorca-Hotels sind in der Top 25 von Tripadvisor gelandet

Drei Hotels auf Mallorca sind auf dem Bewertungsportal Tripadvisor in der Liste der 25 am besten bewerteten Häuser in Spanien gelandet. Dabei handelt es sich um das Hotel Astoria Playa del Port d'Alcúdia (Platz acht), das Sant Francesc Hotel Singular in Palma de Mallorca (13. Platz) sowie das Hotel Miramar in Port de Pollença (25. Platz).

Grundlage sind nach Informationen von Tripadvisor die Meinungen und Kommentare von Millionen von Nutzern, die während des vergangenen Jahres eingegangen seien.

In der Kategorie Luxus landete das Park Hyatt Mallorca in Canyamel auf Platz 13, das Can Cera in Palma auf Platz 16 sowie das Can Alomar in Palma auf Platz 23.

Hinsichtlich des Service errang das Boutiquehotel Posada Terra Santa spanienweit Platz zwei, es folgen das AH Art Hotel in Palma auf Platz neun, das Hotel Astoria Playa auf Platz elf, das Hotel L'Avenida in Sóller auf Platz 19 und das Hotel Protur Playa Cala Millor auf Platz 21.

In der Kategorie kleine Hotels landete das Hotel Salvia in Sóller auf Platz zwei, das Hotel Can Mostatxins in Alcúdia auf Platz drei, die Posada Terra Santa auf Platz fünf,das Hotel L'Avenida auf Platz sieben, das Petit Hotel Son Arnau in Selva auf Platz neun, das Cas Curial in Sóller auf Platz zehn, das Finca Hotel Son Palou in Orient auf Platz elf, das AH Art Hotel in Palma auf Platz 14 und das Boutique Hotel Calatrava in Palma auf Platz 21.

In der Kategorie Hosals und Pensionen erreichte die HerbergeSon Ametler in Moscari Platz elf.

In der Kategorie Romantik-Hotels wurden ausgezeichnet: Finca Hotel Son Palou (Platz zwei),Hotel Astoria Playa (Platz fünf), Protur Playa Cala Millor (Platz sieben), das Hotel Son Matias Beach Platz 18) und Ca's Curial (Platz 19).

In der Kategorie Familienhotels sieht das Ranking folgendermaßen aus: Viva Blue & Spa de Playa de Muro (Platz zwei), Zafiro Can Picafort (Platz acht), el Zafiro Palace Alcúdia (Platz neun), Protur Bonaire Aparthotel (Platz elf), Viva Sunrise del Port d'Alcúdia (Platz zwölf), Iberostar Club Cala Barca in Portopetro (Platz 15), das Inturotel Sa Marina in Cala d'Or (Platz 17), das Iberostar Ciudad Blanca in Port d'Alcúdia (Platz 18) und das Inturotel Cala Azul Park in Cala d'Or auf Platz 19.

Bei All inclusive-Hotels errang das Iberostar Jardín Del Sol Suites in Santa Ponça spanienweit Platz sieben und das Iberostar Club Cala Barca Platz zehn. /ff