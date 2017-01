Real Mallorca holt einen Punkt in Madrid

Real Mallorca hat am Sonntagmittag (15.1.) ein 1:1-Unentschieden auswärts beim FC Getafe eingefahren. Ein Eigentor des Torhüters der Heimelf brachte die Mallorquiner nach elf Minuten in Führung. RCD-Stürmer Dejan Lekic hatte zuvor mit einem strammen Schuss die Latte getroffen. Der abprallende Ball landete am Rücken des Keepers und ging von dort ins Netz.

In der Folge drängte Getafe auf den Ausgleich, scheiterte aber oft an einem Abwehrspieler oder an Torhüter Jesús Cabrero. Erst nach 81 Minuten verhalf ein fragwürdiger Elfmeterpfiff dem Tabellendritten zum Treffer. Jorge Molina verwandelte den Strafstoß.

Real Mallorca steht nun mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 17 und hat einen Zähler Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Gegen Reus starten die Mallorquiner wieder auswärts am Sonntag (22.1., 16 Uhr) in die Rückrunde. /rp