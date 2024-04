Real Mallorca verkauft jedes dritte Ticket an Urlauber

30 Prozent der von RCD Mallorca verkauften Tickets gehen an Ausländer, im VIP-Bereichen seien es sogar 70 Prozent. Das erklärte Alfonso Díaz, Business-CEO des Vereins, in einer Pressemitteilung. Die hohe Anzahl an Urlaubern auf der Insel spiele dabei eine entscheidende Rolle. „Der Tourismus ist ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Clubs. Über 17 Millionen Touristen kommen jedes Jahr auf die Balearen. 13 oder 14 Millionen davon nach Mallorca. Die Insel hat einen Ausländeranteil von 20 Prozent. In diesem Bereich gibt es eine hohe Kaufkraft“, so Díaz.

Tourismus ist wichtig für den Club "Die Urlauber helfen uns, mehr Einnahmen zu erzielen. Durch diese können wie dann investieren und als Verein wachsen. Dazu zählen auch Investitionen in die Infrastruktur", sagt er. In Zukunft wolle man verstärkt darauf setzen. "Wir wollen weiter Urlauber ins Stadion locken. Wir investieren viel in Marketing, um sie wissen zu lassen, dass wir hier sind“, analysiert Alfonso Díaz. Große Ziele für die Zukunft Die Entwicklung des Copa del Rey-Zweitplatzierten soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Unter anderem wird Real Mallorca gegen Ende des Sommers am spanischen Supercup teilnehmen. Der Verein hat das Ziel, sich in den kommenden Jahren unter den zehn besten Vereinen der spanischen Liga zu etablieren und langfristig wieder für europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren. /jm 27