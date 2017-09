Endlich kommt das Mallorca-Derby

Darauf haben die mallorquinischen Fußballfans 37 Jahre lang gewartet. Endlich gibt es wieder ein Derby in der Liga zwischen den beiden größten Inselvereinen Real Mallorca und Atlético Baleares. Am dritten Spieltag der neuen Saison treffen die Clubs am Samstag (2.9.) um 19 Uhr in Atléticos Stadion Son Malferit aufeinander. Neutrale Zuschauer haben kaum Chancen auf Eintrittskarten. Diese sind aber nötig, um das Spiel zu sehen. Denn eine Fernsehübertragung wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.

2.200 Zuschauer fasst das Stadion im Polígono de Levante. 200 Karten stellte Atlético Baleares dem Konkurrenten zur Verfügung. Diese vergab Real Mallorca an die ersten Fans, die sich per Mail meldeten. Binnen einer halben Stunde waren alle Tickets vergriffen. Die Auswärtsfans müssen aus Sicherheitsgründen anderthalb Stunden vor dem Anpfiff bereits das Stadion betreten. Auch nach Spielende soll der Anhang von Real Mallorca 45 Minuten warten, ehe er das Stadion verlassen kann.

Die restlichen 2.000 Plätze sind eigentlich den Fans von Atlético Baleares vorbehalten. Genau diese Menge an Dauerkarten verkaufte der Club vor der Saison. Doch für das Derby gelten diese nicht. Der Verein erklärte den Spieltag zum „Día del Club". Dauerkartenbesitzer haben für 10 Euro ein Vorkaufsrecht auf die Tickets. Falls Karten bis zum Spieltag übrig ­bleiben, gehen diese ab 17.30 Uhr an der Tageskasse für 15 Euro das Stück in den Verkauf. Es ist mit langen Warteschlangen zu rechnen.

Wer sich das Spiel daheim vor dem Fernseher anschauen möchte, hat wohl schlechte Karten. In der dritten Liga müssen beide Vereine einer Fernsehübertragung zustimmen. Atlético Baleares lässt zwar Kamerateams von IB3 ins Stadion, doch Real Mallorca streitet mit dem Sender noch über die Vergütung für die Fernsehrechte. 20.000 Euro bot IB3 den balearischen Drittligavereinen für die Rechte der ganzen Saison. Real

Mallorca fordert mehr.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen war der vorletzte Spieltag der viertklassigen Tercera División in der Saison 1979/1980. Atlético Baleares gastierte in Real Mallorcas altem Stadion Lluís Sitjar, wo die Mallorquiner die ganze Spielzeit keinen Punkt abgegeben hatten. Real Mallorca benötigte ein Unentschieden für den Aufstieg. Das Spiel endete 1:1. Real Mallorca feierte den Aufstieg, Atlético Baleares den Punktgewinn beim Inselnachbarn. Aufsteigen kann an diesem Samstag niemand. Aber Atlético könnte mit einem Sieg an Real Mallorca in der Tabelle vorbeiziehen.