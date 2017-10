Unentschieden im Balearen-Derby auf Formentera

Im Balearen-Derby der Segunda División B haben sich Formentera und Real Mallorca 1:1 unentschieden getrennt. In der von vielen Torschüssen durchsetzten munteren Partie im Stadion der Mini-Insel trafen die Spieler das jeweilige gegnerische Tor vor 1.550 Zuschauern allerdings erst in der zweiten Halbzeit.

Formentera ging durch einen Torschuss von Adrián Riera in der 46. Minute in Führung. Doch nur vier Minuten später gealng Alex López der verdiente Ausgleich für Real Mallorca.

Real Mallorca führt nach dieser Partie weiter die Tabelle an, zumal der Verein am vergangenen Sonntag (22.10.) daheim im Stadion von Son Moix den Tabellenzweiten Villarreal B mit 1:0 niedergerungen hatte. /it.