Real Mallorca macht den ersten Schritt Richtung zweite Liga

Erfolg für die Inselkicker: Beim ersten Spiel der Playoffs um den Aufstieg hat Real Mallorca am Sonntagmittag (20.5.) im heimischen Stadion Son Moix mit 3:1 gegen Mirandés gewonnen. Gleich in der zweiten Minute durch Junior Lago nach Flanke von Joan Sastre in Führung. Raillo legte in der 24. Minute einen Treffer drauf.

Insgesamt 13.780 Zuschauer waren zu dem Aufstiegsspiel gegen die Mannschaft gekommen, die die Mallorquiner vor einem Jahr in die dritte Liga geschossen hatte. Die ohnehin außergewöhnlich sangesfreudigen Fans erhöhten die Lautstärke noch einmal in der 63. Minute, als Cabrera das 3:0 schoss. Zehn Minuten spÄter gelang Mirandés durch Camacho der Aschlusstreffer.

Gewinnt Mallorca das Rückspiel am kommenden Sonntag, ist die Mannschaft nach einer Saison wieder zurück in der zweiten Liga. /rp/pss