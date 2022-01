Lust auf einen Job auf Mallorca? Regelmäßig vor Beginn der touristischen Hochsaison suchen vor allem Unternehmen aus der Tourismusbranche auf der Insel nach neuen Mitarbeitern. Jetzt ist die Hotelkette Marriott International mit ihrem spanischen Ableger Arabella Hospitality España am Zug, die in Zusammenarbeit mit Palma Activa am 17. und 18. Februar 2022 zwei Bewerbertage organisiert.

Wie die Jobvermittlungsagentur Palma Activa, die der Stadtverwaltung Palma de Mallorca untersteht, mitteilte, sucht das Unternehmen 130 neue Mitarbeiter für ihre Häuser auf Mallorca sowie für den Golfplatz Arabella Golf. Ganz konkret geht es um Stellen in den Bereichen Rezeption, Küche, Bar, Restaurant sowie Zimmerreinigung. Gesucht werden auch eine Masseurin oder Masseur sowie Bademeister. Die Gehälter bewegen sich dabei zwischen gut 19.000 Euro und 24.000 Euro im Jahr. Für die meisten Stellen verlangt der Arbeitgeber zumindest gute Spanisch-Kenntnisse sowie mittlere bis gute Englisch-Kenntnisse. Deutsch-Kenntnisse sind bei der Bewerbung auf jeden Fall von Vorteil. Wer sich nun auf eine der freien Stellen bewerben möchte, findet auf der Website von Palma Activa alle weiteren Informationen. Hier müssen sich Interessierte mit Hilfe eines Formulars auch für die Bewerbertage anmelden. Der zuständige Stadtrat von Palma, Rodrigo Romero, freut sich angesichts der immer noch grassierenden Corona-Pandemie über derartige Bewerbertage, weil sie zeigten, dass "der Arbeitsmarkt weiterhin klare Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung zeigt". Selbstverständlich würden die Bewerbertage unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln stattfinden, so Romero. Immer wieder veranstaltet Palma Activa derartige Bewerbertage, wo Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen mit Verantwortlichen der Unternehmen zusammengebracht werden. Am 22. Februar steht bereits die nächste derartige Veranstaltung an. Dann sucht der Reiseveranstalter Tui erneut nach Mitarbeitern. /jk