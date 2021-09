Der Tourismus, der im Sommer spürbar wieder angezogen hat, hat Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ein kleines Jobwunder ermöglicht. In keiner anderen autonomen Region in Spanien wurden im August prozentual so viele neue Stellen geschaffen wie auf den Inseln. Ende des Monats standen 552.221 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu Buche - 7,5 Prozent mehr als im selben Monat des Vorjahres. Im landesweiten Durchschnitt lag die Steigerung im Vergleich zu 2020 lediglich bei 3,6 Prozent.

Dass der August speziell auf den Balearen ein guter Monat war, zeigt sich noch einmal im Vergleich mit den anderen Regionen in Spanien. Die 7,5 Prozent mehr Arbeitsplätze auf den Inseln sind signifikant mehr als der Zuwachs von 4,5 Prozent, den die Region Murcia verzeichnete, die auf dem zweiten Platz in Sachen neu geschaffene Beschäftigungsverhältnisse landete. Im August schafften die Balearen noch einmal einen Zuwachs um 1,1 Prozent im Vergleich zum Juli, während landesweit hier die Zahl der Arbeitsplätze schon wieder um 0,6 Prozent zurückging.

Eine weitere gute Nachricht: Die Balearen waren die einzige Region des Landes, die es geschafft hat, die Arbeitslosenquote in einen einstelligen Bereich zu drücken. Laut der neuesten Statistiken waren noch acht Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter auf den Inseln ohne Arbeit.

Im August gab es auf den Balearen 48.599 gemeldete Arbeitslose. Das waren 34,1 Prozent weniger als im vorigen Corona-Sommer. Besonders deutlich fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Hotel- und Gastgewerbe aus. Hier waren 55,2 Prozent weniger Menschen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Immer weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit. Im August waren es noch 17.635 Arbeitnehmer. Zum Höhepunkt der Pandemie im Mai 2020 waren rund 152.000 Menschen auf den Balearen in dieser Situation. /jk