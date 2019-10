Spanische Post sucht Briefträger für Mallorca

Die spanische Post (Correos) sucht Briefträger und andere Festangestellte auf Mallorca. In einer großen Ausschreibung werden spanienweit 4.005 Stellen ausgeschrieben. 82 davon sind für Mallorca und die Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera gedacht. Als Briefträger kann man in Spanien bis zu 1.200 Euro brutto verdienen, heißt es in Jobportalen.

Auf den Balearen werden 66 Briefträger gesucht (59 von ihnen motorisiert, 7 für das Austragen zu Fuß) sowie weitere 16 Angestellte für den Kundendienst. Um sich zu bewerben, muss man kein Spanier sein. Die Hintergründe zu den Ausschreibungen finden Sie auf dem Webportal von Correos. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Oktober um 23.59 Uhr.

Zusätzlich sucht Correos gerade Aushilfen für die Abwicklung der Briefwahl, die in der Zeit vor den Parlamentswahlen am 10. November das fest angestellte Personal unterstützen. Dabei geht es um befristete Arbeitsverträge. /tg