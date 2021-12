Wer weiß, wo wir hier sind?

Wir bleiben an der Küste – nur diesmal steht da ein Leuchtturm. Wo sind wir hier?

Woche für Woche zeigen wir eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey. Vergangene Woche waren wir im Naturpark Llevant bei Artà. Das Foto zeigt La Talaia Moreia, einen Wachturm am Cap Ferrutx, der nur über einen schwer erkennbaren Pfad erreichbar ist. Wer die Mühe auf sich nimmt, wird mit einer tollen Aussicht belohnt. Es erreichten uns diesmal zwölf Einsendungen mit richtigen Antworten. Als Gewinner gezogen haben wir Ute Schreiner aus Cala Millor – herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie wissen, wo auf Mallorca die nebenstehende Aufnahme entstand, können Sie ebenfalls ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat. Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis Montag (27.12.) per E-Mail und mit dem Betreff „Mallorca von oben“ an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der kommenden Ausgabe bekannt.