Glück für Mallorca bei der Dreikönigslotterie "El Niño": Die Losnummer 44469 gewann den zweiten Preis, der mit 75.000 pro Zehntellos dotiert ist. Auf Mallorca wurde die Glücknummer in drei Verkaufsstellen in Palma de Mallorca, einer in s'Arenal und einer weiteren in Palmanova verteilt. Darüber hinaus wurde es auch in mehreren Gemeinden auf Menorca (Sant Lluís, Alaior und Maó) und Ibiza (Sant Antoni) verkauft.

In Palma wurde das Los in den Straßen Benet Pons Fàbregues, Moscari und Llucmajor verkauft. In Palmanova, in der Avenida Plaza, und in S'Arenal, im Carrer Berga. Insgesamt 700 Millionen Euro Insgesamt wurden in diesem Jahr bei der Ziehung in Madrid rund 700 Millionen Euro ausgeschüttet. Der Hauptpreis mit der Nummer 41665 ging ins nordspanische Logroño (La Rioja). Jedes Zehntellos der Gewinnernummer wird mit 200.000 Euro belohnt. /pss