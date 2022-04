Lauter Trubel, Fahrgeschäfte und Zuckerwatte: Die Fira del Ram in Palma war der erste Rummel nach zwei Jahren Pause. Wer noch nicht dort war oder noch nicht genug hat, hat bis zum Sonntag (24.4.) Zeit.

Dann räumen die Schausteller nach zwei Monaten wieder den Platz. Von den 160 Fahrgeschäften waren in diesem Jahr „Ratón“, das Geisterhaus „El Monasterio“ und das Riesenrad „Skylab“ neu dazugekommen.

Am Wochenende lohnt sich ein Besuch mit der Familie, vielleicht am Freitag mal nach Feierabend mit Kollegen. Ein besonderer Tipp der MZ-Redaktion: Wer seine Kollegen richtig kennenlernen will, sollte mit ihnen einmal Autoscooter gefahren sein.