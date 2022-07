Es war einer dieser wundervollen Sommerabende, die Mallorca so besonders machen. Rund 170 Gäste kamen zur Sommerparty der Mallorca Zeitung, die am Donnerstag (14.7.) zum zweiten Mal in Folge im Coast by East im Hafen von Port Adriano stieg. Diesmal wieder ohne Corona-Maßnahmen konnten die Leser, Partner und Mitarbeiter der MZ gemeinsam plaudern, lecker speisen und tanzen.

Während die Sonne am Horizont verschwand und die edlen Yachten im Hafen in ein stimmungsvolles Licht tauchte, legten die beiden Tänzer Laura Álvarez und Hazem Zakaria von On Mallorca flotte Schritte und Sprünge auf das Hafenparkett. Für den Aperitif sorgte der Meister im Schinkenschneiden, José Abellán, dessen fein geschnittene Scheiben eines schwarzen Schweins großen Anklang fanden. MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen freute sich bei seiner Begrüßung über den großen Andrang - die Karten für das Fest waren in Windeseile vergriffen gewesen - und scherzte, dass man am kommenden Wochenende gleich die nächste Party organisieren werde.

Flying Dinner und Weinverkostung

Danach labten sich die Gäste am vorzüglichen Flying Dinner. Das Team von Coast by East hatte unter anderem ein kaltes Wassermelonen-Minz-Süppchen, eine Sobrassada-Quiche mit Mahón-Käse, einen saftigen Rindfleisch-Spieß in schwarzer Trüffelsauce, einen Gamba-Spieß mit Teriyaki-Sauce sowie schwarze Schokoladen-Trüffel und Apfelküchlein vorbereitet. Bereits Tradition bei den MZ-Sommerpartys hat die Verkostung von Inselweinen. Vier Bodegas schenkten in diesem Jahr ihre Weine aus: Bodegas Es Fangar, Sa Cabana, Blanca Terra und Vino de la Isla. Für das passende Ambiente sorgte die kubanische Band „Aloqbano“.

Aida-Kreuzfahrt als Hauptgewinn

Und die Gäste gingen nicht mit leeren Händen nach Hause. Nach dem Essen wartete noch eine Tombola mit großen Preisen. Der Hauptgewinn, eine Woche Mittelmeer-Kreuzfahrt mit der Aida, ging an Kristoff Both, den Golfplatzdirektor von Alcanada, eine Art himmlische Gerechtigkeit für jemanden, der bei den Verlosungen in seinem Club sonst immer nur die Preise verteilt.

Dazu gab es noch Geschenke der Firma Beds und von Proa Automoción. Weitere Preise waren ein Tagespass im Beach Club La Marina und eine Übernachtung mit Abendessen im Landhotel Binissatí nahe Inca. Auch je ein Wochenende mit einem vom Autohaus Proa Premium zur Verfügung gestellten BMW i4 und einem Mini Cabrio wurden verlost.

Ein großer Dank geht an die Sponsoren der MZ: die Anwaltskanzlei Bufete Staubach, das Immobilienunternehmen One Mallorca Smart Real Estate, das Versicherungsunternehmen Línea Directa Aseguradora, das Autohaus Proa Automoción und der Hafen von Port Adriano. /jk