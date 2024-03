Auch für Urlauber ein Highlight auf Mallorca: Hier können Sie zu Ostern einer Prozession beiwohnen

Selbst die Geduld eines gläubigen Büßers ist endlich. Erst um vier Uhr morgens kehrte die Figur des Crist de la Sang bei der Prozession im vergangenen Jahr in die gleichnamige Kirche zurück. Neun Stunden lang hatten die Gläubigen die Christusfigur und die schweren pasos durch die Straßen der Innenstadt geschleppt und geschoben. Das war des Guten dann doch zu viel. An diesem Gründonnerstag (28.3.) soll Mallorcas größte Prozession wesentlich kürzer ausfallen.

„Wir hatten im Vorjahr versucht, die traditionelle Strecke, die wir bis 2008 abgeschritten sind, wieder ins Leben zu rufen“, erklärte Bernat Riera, Präsident des Verbands der österlichen Bruderschaften Palmas. „Allerdings war die Anzahl der Teilnehmer um 30 Prozent gewachsen. Das sorgte dafür, dass wir erst zu so später Stunde zurück waren.“ An der Prozession am Gründonnerstag nehmen sämtliche Bruderschaften der Stadt teil, und der langsame Marsch der Büßer braucht seine Zeit.

Neue Strecke Richtung Kathedrale

„Dieses Jahr wird es besser“, verspricht Riera. Statt einen Rundkurs durch die Innenstadt, geht es am Donnerstag von der Kirche La Sang – auch als Parroquia de la Anunciación bekannt – auf fast direktem Weg zur Kathedrale und nach einem kurzem Gebet über die gleiche Strecke zurück. Man wolle den Zuschauern eine neue Botschaft der Hoffnung vermitteln, sagte Bischof Sebastià Taltavull. „Damit wollen wir dem Pessimismus entgegentreten, den wir im Umgang mit vielen sozialen Aspekten erleben.“ Wie lange die Prozession diesmal dauert, werde sich zeigen. Die Anzahl an Büßern wachse im Vergleich zu den vergangenen Jahren aber nur noch gering.

Gleich zwei Bruderschaften feiern diese Ostern ihr 100-jähriges Bestehen. Es sind „Nuestra Señora de la Esperanza“ und „Agrupación de Penitentes del Santo Cristo de la Agonía“. Zu Ehren des Jahrestags dürfen die beiden Bruderschaften die Karfreitagsprozession anführen. Sonst kommen zuerst die jüngeren Bruderschaften und ganz am Ende die älteren.

Wie auch anderswo in Spanien werden die Osterprozessionen von den Zuschauern mit großem Ernst verfolgt. Manche der Büßer gehen barfuß oder ziehen schwere Ketten hinter sich her. Kinder bekommen von ihnen zuweilen kleine Zuckerkugeln zugesteckt, die sogenannten confits. Auch anderswo auf der Insel gibt es Prozessionen. Das komplette Osterprogramm mit einem Überblick über die Bruderschaften finden Sie unter bit.ly/OsternMallorca2024.

Die Routen der einzelnen Osterprozessionen in Palma

Der erste Osterumzug startet im Kloster Sant Antoniet. Die Route verläuft über Carrer Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, Carrer de Colom, Carrer de la Cadena, Plaça de Santa Eulàlia und Plaça de Sant Francesc. Die Prozession endet mit dem Einzug in die Basilika Sant Francesc.

Divendres de Dolors, Freitag, 22. März, 18 Uhr

L'Entrada de Jesús a Jerusalem, Sonntag, 24. März, 18 Uhr

Die Prozession am Palmsonntag startet in der Kirche Sant Jaume. Danach geht es über die Plaça de Santa Magdalena, Carrer del Jardi Botanic, Costa de la Sang, La Rambla, Plaça del Mercat, Joan Carles I, Passeig del Born, Carrer de Sant Feliu, Carrer Sant Gaietà bis zum Einzug in die Kirche San Cayetano.

Nostra Senyora de l’esperança i la pau, Montag, 25. März, 20.30 Uhr

Basilika Sant Francesc, C/. Cadena, Plaça de Cort, C/. Colom, C/. Bosseria, C/. Galera, C/. Corderia, Plaça de la Quartera, C/. Esparteria, Plaça Mercadal, Travessia d’en Ballester, C/. Forn d’en Vila, C/. de la Gerreria, Plaça de Quadrado, C/. Can Troncoso, Plaça de Sant Francesc, Einzug in die Basilika Sant Francesc.

Sant Crist de l’agonia, Montag, 25. März, 20 Uhr

Die Osterprozession Sant Crist de l’Agonia beginnt um 20 Uhr im Kloster Santa Clara. Die Route geht weiter über C/. de Santa Clara, C/. de la Puresa, C/. d’en Morei, C/. de Can Fortuny, C/. del Call, C/. de Monti-Sion und endet wieder am Ausgangspunkt, dem Kloster Santa Clara.

Sant Crist dels boters, Montag, 25. März, 21 Uhr

Diese Prozession führt durch das Lonja-Viertel: Kirche Sant Joan de Malta, Carrer Sant Joan, Carrer de la Llotja, Plaça de la Drassana, Carrer de Sant Pere, Carrer de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, Carrer de Sant Feliu, Carrer de Montenegro, Carrer de Sant Joan und Einzug in die Kirche Sant Joan de Malta.

La verge dolorosa, Dienstag, 26. März, 21 Uhr

Kirche Sant Nicolau, Plaça Frederic Chopin, Carrer de Tous i Maroto, Carrer Constitució, Passeig del Born, Plaça Rei Joan Carles I, Carrer de la Unió, Plaça del Mercat, Carrer Unió, Carrer de la Riera, La Rambla, Costa de la Sang, Plaça del Hospital, Església de l’Anunciació.

Sant crist de santa creu, Mittwoch, 27. März, 20.30 Uhr

Kirche Santa Creu, C/. del Forn de l’Olivera, C/. de ses Barques de Bou, Plaça Porta Santa Catalina, C/. de Santa Creu, C/. Sant Feliu, C/. Montenegro, C/. de Sant Joan, C/. de la Llotja, Plaça de la Drassana, C/. de Sant Pere, C/. de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/. del Forn de l’Olivera, Kirche Santa Creu.

Camí de getsemaní, Mittwoch, 27. März, 21 Uhr

Beginn der Prozession in der Kirche Sagrat Cor. Carrer Reina Violant, Carrer Nunó Sanç, Carrer Bujosa, Carrer Forteza, Carrer Reis Catòlics, Plaça Miquel Dolç, Carrer Reis Catòlics, Carrer Sureda, Carrer Sant Radel, Carrer Cabrera, Plaça Minims, Einzug in die Kirche Nostra Senyora de la Soledat.

Sant Crist de la sang, Donnerstag, 28. März, 19 Uhr

Mallorcas wichtigste Prozession beginnt in der Kirche Santuario de la Sangre. Plaça de l’Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, C/. dels Oms, C/. Sant Miquel, Plaça Mayor, Plaça de Cort, C/. Palau Reial, Einzug in die Kathedrale, und nach einem kurzen Gebet geht es die gleiche Strecke zurück.

Sant enterrament, Freitag, 29. März, 19 Uhr

Basilika de Sant Francesc, C/. Sant Francesc, Plaça Santa Eulàlia, C/. Cadena, C/. de Colom, C/. de la Bosseria, Plaça d’en Coll, C/. de la Galera, C/. de la Corderia, Plaça Quartera, C/. Esparteria, Plaça Mercadal, Travessia d’en Ballester, C/. del Socorro, Einzug in die Kirche Nostra Senyora del Socors.