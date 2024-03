Am kommenden Wochenende starten viele Chiringuitos auf Mallorca in die neue Saison. Die Betreiber wollen offenbar vom frühlingshaften Wetter und dem erhöhten Besucheraufkommen anlässlich der Osterfeiertage profitieren.

Wir haben eine Liste zusammengestellt mit bei Mallorquinern und Urlaubern besonders beliebten Strandlokalen, deren Eröffnungsterminen und Angebot:

Can Gavella: Eröffnung am 21. März

Dieses Strandlokal hat eine lange Familientradition und liegt an der Playa de Muro, in Es Capellans. Die Spezialität des Hauses sind Reisgerichte und Paella, die mit frischen, lokalen Zutaten zubereitet werden. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Tapas und mediterranen Gerichten. Das Ambiente ist ungezwungen und entspannt. Vom Außenbereich des Lokals aus kann man aufs Meer blicken und oft eine frische Brise genießen. Die Preise im Can Gavellà sind moderat, es gibt Gerichte verschiedener Preisklassen.

Milano Beach: Eröffnung am 21. März

Auch das Milano Beach liegt an der Playa de Muro. Das kulinarische Angebot geht über das typischer Strandbars hinaus. Es gibt eine exquisite Speisekarte mit mediterraner Küche und internationalen Einflüssen. Besonders hervorzuheben sind die Gourmet-Pizzen, die mit hochwertigen Zutaten und hausgemachtem Teig zubereitet werden. Abends bietet das Milano Beach eine spezielle Speisekarte mit besonderen Gerichten für einen romantischen Abend oder eine besondere Feier.

Das Ambiente ist elegant und modern.

Bar Playa Costa dels Pins: Eröffnung am 25. März

Die Bar Playa Costa dels Pins ist ein gemütliches und familiäres Lokal mit einem großen Außenbereich direkt am Meer. Auf der Speisekarte steht eine Vielzahl an Tapas, Sandwiches, Salaten, gemixten Gerichten und frischem Fisch zu erschwinglichen Preisen.

Die Atmosphäre ist entspannt und ideal für Familien mit Kindern. Den kleinen Gästen steht ein eigener Bereich zur Verfügung, in dem sie sich austoben können, während die Erwachsenen in Ruhe ihr Essen und die Aussicht genießen können.

Ponderosa Beach: Eröffnung am 20. März

Auch das Lokal Ponderosa Beach liegt an der Playa de Muro. Es bietet mediterrane Küche mit asiatischen Einflüssen. Die Spezialität des Hauses sind Reisgerichte und Paellas, die mit hochwertigen lokalen Zutaten zubereitet werden. Das Ambiente ist elegant und entspannt, ideal für ein besonderes Mittag- oder Abendessen mit Panoramablick auf die Bucht von Alcúdia.

Puro Beach Oasis del Mar Palma: Eröffnung am 22. März

Purobeach Oasis del Mar Palma ist keine einfache Strandbar, sondern, wie man schon aus dem Namen herausliest, eine Oase des Luxus und der Entspannung auf einer kleinen Halbinsel mit 180-Grad-Blick auf das Mittelmeer. Hier treffen ganz verschiedene Nationalitäten aufeinander. Zudem ist der Beach Club in avantgardistischem Design gestaltet.

Besucher können in unmittelbarer Nähe zum Meer die Sonne und die Meeresbrise auf Liegestühlen und unter Sonnenschirmen genießen und sich im Pool erfrischen. Daneben gibt es mediterrane Küche mit internationalen Einflüssen in den beiden Restaurants wie eine umfangreiche Cocktailkarte.

S'Ona Beach in Cala Santanyí: Eröffnung am 25. März

Das familiäre Restaurant liegt in einer kleinen Bucht mit kristallklarem Wasser an der Ostküste. Hier kann man mit Blick aufs Meer mediterrane Gerichte mit internationalem Touch genießen – von frischem Fisch und Meeresfrüchten bis zu gegrilltem Fleisch, Salaten und Paellas. Die Atmosphäre ist familiär, ruhig und entspannt.

5 Illes Beach & Sunset und 5 Illes Eat & Drink: schon seit dem 15. März geöffnet

5 Illes ist nicht nur ein Restaurant, sondern der Name einer ganzen Gruppe von Restaurants auf Mallorca.

5illes EAT & DRINK: Dieses Restaurant bietet Tapas, Gourmetküche und mediterrane Gerichte. Es befindet sich in der Avenida Primavera, 42 in Colònia Sant Jordi.

in Colònia Sant Jordi. 5illes BEACH & SUNSET: Das Lokal ist spezialisiert auf mediterrane Küche mit besonderem Schwerpunkt auf Reisgerichten und Paellas. Es gibt einen Außenbereich, von dem aus man eine schöne Aussicht genießen kann. Das Lokal liegt an der Platja d'Estanys in Colònia de Sant Jordi.

S’Illot Restaurant: Eröffnung am 20. März

Das Restaurant liegt in privilegierter Lage an der Nordküste Mallorcas, im Ort Alcúdia. Es bietet mediterrane Küche in eleganter und entspannter Atmosphäre. Auf der Speisekarte stehen frischer Fisch und Meeresfrüchte, gegrilltes Fleisch, Reisgerichte und Paellas sowie eine Vielzahl an vegetarischen Optionen. Vom Außenbereich des Restaurants aus hat man einen Panoramablick auf den Strand von S'Illot.

Nikki Beach: Eröffnung am 25. April

Erst nach Ostern geht es im Nikki Beach los. Der 1998 in Miami gegründete, international bekannte Beach Club verbindet mit seinem Konzept Luxus, Gastronomie, Musik und Unterhaltung und das alles am Strand. Der Beach Club liegt direkt am Strand von Magaluf, der Partyhochburg der Briten. Hier gibt es elegantes und anspruchsvolles Design./sw