Temperaturrückgang bahnt sich auf Mallorca an: Es wird vor Ostern nochmal kalt auf der Insel

Der Frühling hat am Mittwoch (20.3.) begonnen. Auf Mallorca ist das Wetter in diesen Tagen eher frühsommerlich. Bei bis zu 26 Grad ist ein T-Shirt angebrachter als ein Pullover. Das dürfte sich bald ändern. Laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet bahnt sich ein deutlicher Temperaturrückgang noch vor den Osterfeiertagen an. Wann genau, ist aber noch nicht so klar.

So hieß es in einer ersten Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet Anfang der Woche, dass es schon ab Donnerstag kühler werden soll. Später wurde die Vorhersage auf Sonntag revidiert. Mittlerweile sieht es eher danach aus, dass die Höchstwerte erst am Dienstag deutlich sinken. Wobei die Prognose immer nur für die kommenden drei Tage halbwegs präzise ist und daher mit Vorsicht zu genießen ist.

Geringe Regenwahrscheinlichkeit

Am Donnerstag klettern die Temperaturen auf 23 Grad im Süden Mallorcas. Im Norden und Nordosten könnte die 20-Grad-Marke knapp erreicht werden. Der Tag startet neblig, tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es besteht eine sehr geringe Chance auf ein paar Regentropfen, die dann Saharastaub mit sich führen würden. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und 11 Grad.

Am Freitag scheint nach einem nebligen Morgen die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad. Wieder wird es im Norden Mallorcas etwas kühler. Dort liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 23 Grad.

Das Wochenende startet ohne große Änderungen. Am Samstagabend besteht wieder eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es leicht regnet. Zudem weht der Wind aus östlicher Richtung dann etwas zügiger.

Sonntag erste Abkühlung, ab Dienstag dann frisch

Am Sonntag sinken die Temperaturen ein erstes Mal. Dann liegen die Höchstwerte um die 20 Grad. Es wird wechselhaft. Am Vormittag könnte es regnen, am Nachmittag scheint die Sonne. Am Dienstag soll es dann den zweiten Temperaturrückgang geben. Mancherorts werden es dann nur noch 15 Grad. Zudem wird es regnerisch.