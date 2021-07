Es gibt kaum ein Erlebnis, das die Essenz des Sommers besser in sich vereint, als ein Tag am Strand. Sobald die schwüle Hitze des Sommers Einzug hält, möchte man nur eines: An der Playa in der Sonne faulenzen und sich im frischen Wasser abkühlen. Und um so einen wunderbaren Sommertag am Strand noch zu perfektionieren, braucht man natürlich ein schmackhaftes Picknick, das man an der wunderbaren salzigen Meeresluft genießen kann.

Die Vorstellung eines guten Picknicks begeistert wohl jeden: Man kann das fantastische Wetter maximal ausnutzen und dazu ein entspanntes Essen al fresco mit der Familie und Freunden genießen. Viele Leute begehen jedoch den Fehler, Dinge einzupacken, die sie auch zu Hause essen würden. Das kann nur schiefgehen, denn nichts schmeckt wirklich gut, wenn es auf durchweichten Papiertellern serviert und mit Einwegbesteck gegessen wird. Für ein perfektes Picknick sollte man also lieber auf Essen zurückgreifen, das man mit den Fingern oder mit nur einer Gabel zu sich nehmen kann. Je einfacher, desto besser, ist dabei die richtige Philosophie.

Eine einfache spanische Tortilla ist immer eine gute Option oder eine schmackhafte, eiskalte Gazpacho. Für mich allerdings ist das ultimative Strandessen ein Sandwich à la Pan Bagnat. Im Grunde ist es ein Salade niçoise in einem Sandwichbrot. Dazu gehören gute, reife Tomaten, Basilikumblätter, rote Zwiebelringe, Thunfisch, Anchovis und schwarze Oliven. Die Zutaten werden mit einem Schuss Olivenöl in einem runden Sandwichbrot oder Baguette aufgeschichtet.

Ein weniger bekanntes, aber ebenso leckeres Sandwich ist das in New Orleans von Sizilianern erfundene Muffuletta mit geräuchertem Schinken und Käse, das man über Nacht gut zusammengepresst ziehen lässt. Als Abschluss Ihres Strandpicknicks reichen Sie einfach gekühlte Wassermelonen, Minimelonen und Pfirsiche. Mit Sonne und Schatten, gutem Essen und erfrischenden Getränken sollte einem durchwegs gelungenen Strandtag nichts im Wege stehen. Bon appétit!

Pan Bagnat Zutaten für zwei Personen 2 runde Sandwichbrötchen oder Baguettes, in der Mitte durchgeschnitten 200 g Tomaten 200 g Thunfisch aus der Dose (in Olivenöl) 100 g schwarze Oliven 30 g gesalzene Anchovis 2 hart gekochte Eier ½ Gurke, in Scheiben geschnitten ½ rote Zwiebel, in Scheiben geschnitten 4–5 Salatblätter 4–5 Basilikumblätter 1 Knoblauchzehe, geschält 100 ml Olivenöl 1 TL Dijonsenf Saft einer halben Zitrone Salz und Pfeffer Zubereitung Tomaten in Scheiben schneiden, in eine Mixschüssel legen und leicht salzen. Zur Seite stellen und warten, bis das Salz Flüssigkeit aus den Tomaten gezogen hat. Thunfisch abtropfen lassen und das Öl für die Vinaigrette aufbewahren. Oliven, falls nötig, entsteinen und die Anchovis abtropfen lassen. Thunfischflocken in die Schüssel mit den Tomaten zupfen, Flüssigkeit abgießen und vermischen. Vinaigrette mit etwas Dijonsenf und rohem, zerdrücktem Knoblauch ansetzen, Olivenöl des Thunfisches darüber träufeln. Restliches Olivenöl und Zitronensaft dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salatblätter auf einer Hälfte des Brots anrichten und den Rest der Zutaten darauf geben. Mit Vinaigrette beträufeln und die andere Hälfte des Brötchens obenauf geben. Fest in Pergamentpapier einwickeln und kalt stellen.