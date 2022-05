Mit gerade einmal 42 Jahren ist am 14. Mai die Privatköchin Caroline Fabian gestorben, wie nun bekannt wurde. Ein Jahr lang hatte die engagierte, tapfere Köchin gegen die Diagnose Krebs gekämpft. Dafür war sie zurück nach Deutschland gegangen, wo sie umgeben von ihrer Familie und ihrem Ehemann Lluc in Grafing (Bayern) starb.

Kochbuch als Vermächtnis

Ihr 2020 erschienenes wunderbares Buch “Mallorca – Das Kochbuch” ist somit ihr Vermächtnis, was man nur jedem ans Herz legen kann (Dorling Kindersley Verlag, 240 Seiten mit 250 Fotos, 28 Euro). Es ist mehr als ein Rezepte-Buch, auch wenn man darin 70 Stück findet, gemacht mit vielen mallorquinischen Spezialitäten und vorrangig Bio-Produkten. Es ist ihre liebevolle Sicht auf Mallorca und auf Menschen, deren Produkte sie nutzte. Für Caroline standen stets andere im Vordergrund, sie selbst blieb bescheiden und setzte sich nicht zuletzt auch für all jene ein, denen es nicht so gut ging. So kochte sie während der Pandemie auch für das Hilfsprojekt Tardor.

Privatköchin auf Mallorca

Die herzliche Caroline mit ihrer positiven Einstellung zum Leben, die ich schon seit vielen Jahren kannte, war nach einem Tourismus-Studium, einer Kochlehre in einem renommierten Restaurant in München und der Arbeit bei dem von ihr verehrten Sternekoch Josef Sauerschell seit 2008 als Privatköchin auf der Insel aktiv – und damit auch sehr erfolgreich. Doch anders als viele Privatköche, die sich auf individuelle Events konzentrieren, hatte sie sich auf Langzeitbetreuung spezialisiert und bekochte tage- oder wochenlang vorrangig Fincatouristen oder Teilzeitresidenten, von Frühstück bis Abendessen. Teilweise wohnte sie sogar für die Zeit ihres Engagements bei den Auftraggebern.

Ihre sympathische offene Art und ihre leidenschaftliche Hingabe zum Kochen brachte ihr viele Stammkunden, mit denen sie fast familiäre Freundschaft verband. Dies belegen auch die vielen Beileidsbekundungen und Erinnerungen, die nun Kunden, Kollegen und Freunde in den sozialen Netzwerken traurig teilten. Und sie bedanken sich für die gemeinsame Zeit in Restaurantküchen Seite an Seite, für gute Ratschläge, für das unvergleichliche Essen, das ihren Urlaub krönte, für ein Hochzeitsessen, mit dem Caroline diesen Tag unvergsslich machte, für ihren Einsatz bei der Hilfe für in Not geratene Menschen und alle gemeinsam trauern um eine ganz besondere Seele.